Premieră la Zoo Târgu Mureş. S-au născut primii iezi de ibex din ţară

Premieră la Grădina Zoologică din Târgu Mureş. Acolo s-au născut primii iezi de ibex din România. Două capre alpine au adus pe lume câte un pui. Reprezentanţii grădinii zoologice spun că atât mamele, cât şi iezii sunt sănătoşi şi plini de viaţă.

Grădina Zoologică din Târgu Mureş marchează o premieră pentru România. Două capre ibex au dat naştere câte unui ied, acesta fiind primul caz de reproducere a speciei într-o instituţie din ţara noastră.

Potrivit reprezentanţilor Zoo Târgu Mureş, atât mamele, cât şi puii sunt în stare bună. Naşterea celor doi iezi este considerată un moment important, mai ales că nicio altă grădină zoologică din România nu a mai reuşit până acum să reproducă această specie.

Capra alpină este cunoscută pentru abilitatea spectaculoasă de a escalada stânci abrupte, dar şi pentru rolul său în programele de conservare. Specia este considerată una dintre poveştile de succes ale repopulării cu animale născute sub îngrijire umană, în grădini zoologice sau parcuri cinegetice.