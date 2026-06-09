Premieră la Zoo Târgu Mureş. S-au născut primii iezi de ibex din ţară
Premieră la Grădina Zoologică din Târgu Mureş. Acolo s-au născut primii iezi de ibex din România. Două capre alpine au adus pe lume câte un pui. Reprezentanţii grădinii zoologice spun că atât mamele, cât şi iezii sunt sănătoşi şi plini de viaţă.
Grădina Zoologică din Târgu Mureş marchează o premieră pentru România. Două capre ibex au dat naştere câte unui ied, acesta fiind primul caz de reproducere a speciei într-o instituţie din ţara noastră.
Potrivit reprezentanţilor Zoo Târgu Mureş, atât mamele, cât şi puii sunt în stare bună. Naşterea celor doi iezi este considerată un moment important, mai ales că nicio altă grădină zoologică din România nu a mai reuşit până acum să reproducă această specie.
Capra alpină este cunoscută pentru abilitatea spectaculoasă de a escalada stânci abrupte, dar şi pentru rolul său în programele de conservare. Specia este considerată una dintre poveştile de succes ale repopulării cu animale născute sub îngrijire umană, în grădini zoologice sau parcuri cinegetice.
La începutul secolului al XIX-lea, în Europa mai existau doar aproximativ 100 de capre alpine, aflate pe teritoriul unui parc naţional din Italia. În restul regiunii alpine, specia dispăruse din cauza vânătorii excesive. În trecut, oamenii vedeau capra alpină nu doar ca sursă de hrană, ci şi ca pe o aşa-numită „farmacie vie”.
La începutul secolului al XX-lea a fost demarat un program de conservare şi reproducere, pornind de la câteva exemplare din Italia. Ulterior, caprele alpine au fost reintroduse în sălbăticie, iar reacomodarea lor în habitatul natural este considerată un exemplu de succes al programelor de conservare desfăşurate de grădinile zoologice.
Conform datelor Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii, în prezent, în întreaga regiune alpină trăiesc aproximativ 53.000 de capre alpine.