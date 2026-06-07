Imaginea dezastrului se vede cel mai bine de sus. În comuna Copălău din Botoșani, apa a înghițit gospodării întregi după ce un pârâu a ieșit din matcă. Cât vezi cu ochii, de jur împrejur este numai apă.

"Dimineaţă era apă peste tot, şi în curte, şi pe partea cealaltă". "Aici, totul a fost apă". "Pe la 4 şi jumătate apa era încă cu vreo 50 de centimetri mai mare decât acum. Mai aveam o maşină aici, mi-a inundat-o, am rămas cu ea blocată. Mi-a intrat şi prin anexe", spun oamenii.

Intervenţia pompierilor a fost îngreunată de aluviunile şi crengile aduse de viitură.

"În continuare, echipe ale ISU Botoşani, împreună cu Sistemul de Gospodărire a Apelor şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă monitorizează cursurile de apă aflate sub incidenţa codurilor galben şi portocaliu de inundaţii", a declarat Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoşani

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Potopul s-a dezlănţuit şi la Constanţa. O ploaie torenţială a inundat mai multe străzi, iar traficul a fost dat peste cap.

O ploaie torenţială de doar 30 de minute a fost suficientă ca pe acest bulevard apa să ajungă la 30 de centimetri.

Şoferii au înaintat cu dificultate

Şoferii au înaintat cu dificultate, iar unii au rămas cu maşinile defecte.

"Chiar e prima dată şi nu ştiu ce să îi fac. Am intrat prin apă, am fost norocos şi cu asta, basta!", spune un şofer.

În Vaslui, oamenii au privit neputincioşi cum apa le intră în case. În comunele Vultureşti şi Rebricea au fost inundate zeci de locuinţe, iar şuvoaiele venite de pe versanţi au rupt gardurile gospodăriilor.

"Mai mult dezastru decât... Nu am văzut aşa ceva. Au mai fost în zona aceasta probleme, dar cum au fost aseară nu au mai fost", a explicat Adrian Brancă, primarul comunei Vultureşti:

"Mânia lui Dumnezeu, nu putem să zicem nimic". "Chiar ieri am admirat ce roşii aveam în grădină. Zic: «La vârsta mea, ce frumos e». Ia uitaţi acum, e dezastru, nimic. Aia este", spun localnicii.

În Prahova, forţa apei a rupt un drum din comuna Ceraşu şi a izolat aproximativ 80 de gospodării.

"Adevărul că nu a mai fost de mult aşa. Ăsta zici că e fluviu. S-a ridicat vreo doi metri". "O apă mare. A venit dintr-odată şi a început să ia toate alea pe aici. Ne-am mirat că nu ne-a luat. Altădată ne-a luat porţile, maşina". "Ne era frică de maşină, că ne-o ia, şi am băgat-o repede. Ce ne dă Dumnezeu trebuie să primim", mai spun oamenii.

Probleme au fost şi în Măneciu şi Valea Doftanei. Până în această seară, la ora 21:00, Capitala şi 23 de judeţe rămân sub cod galben de ploi şi vijelii. Atenţionări de inundaţii au fost emise pentru mai multe râuri.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menţine şi în perioada următoare, iar autorităţile rămân în alertă în zonele unde râurile şi pâraiele pot reacţiona rapid la noi episoade de ploi torenţiale.