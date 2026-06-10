Furtunile şi grindina mătură ţara. Mai multe râuri s-au umflat şi au ieşit din matcă. În Dâmboviţa un bărbat a fost salvat la limită cu elicopterul din mijlocul apelor. În Buzău, culturi întregi de legume au fost distruse. De mâine temperaturile scad brusc cu 10 grade, dar nu scăpăm nici ploile în valuri.

Misiune contracronometru a salvatorilor în localitatea Buciumeni din Dâmbovița. După o ploaie torenţială, râul Ialomiţa s-a umflat şi a inundat zone întregi. Un muncitor s-a trezit dintr-o dată încojurat de ape. Bărbatul s-a refugiat pe cabina excavatorului. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale de pompieri și o barcă. În cele din urmă, omul a fost salvat de un elicopter SMURD care l a tras cu un troliu din ape.

Inundații mari

În localitatea Rădeşti din Argeş, a căzut covor de gheaţă. "Uite ce gârlă e la noi, aici. A nenorocit tot, nu mai e nimic. Uite gheaţă!", spune un localnic.

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În Aluniş, Prahova au fost munţi de grindină şi râuri de apă pe străzi. După potop, urmările sunt devastatoare și în Buzău.

"Ia uite roşiile cât de frumoase. Apă mai mare decât roşiile", spun oamenii.

În bazinul legumicol Glodeanu Sărat solarii întinse pe hectare sunt complet inundate.

"A doua zi consecutivă. Spune-ţi voi, cum să mai facem noi agricultură?", spune un localnic.

În Chiajna, lângă Bucureşti, ca la fiecare ploaie, loalitatea a intrat la apă

Această stradă este complet inundată, iar apa aproape ajunge până la genunchi. Atât locatarii din zonă cât şi maşinile, circulă extrem de greu.

Temperaturi cu 10 grade mai mici şi ploi torenţiale

"Aşa e de ani de zile, de 6-7-8 ani de zile. Înot un pic şi aia a fost". "Nu e prima oară şi nici ultima oară, o să mai fie. Credeţi-mă că dacă intru acolo mă acoperă peste cap". "Eu am avut noroc că am venit cu maşina pe partea cealaltă, unde nu e chiar aşa rău", spun oamenii.

Ploile au făcut ravagii şi în Focşani. Tot subsolul spitalului din Focsani, vorbim despre peste 1.500 de metri patrati a fost inundat prin aceste canalizari unde ar trebui sa se scurga apa, a venit apa fluviala si menajera din oraș.

"De când a venit ploaia lucram aici permanent. Mâl, noroi, apa cât cuprinde", spun oamenii.

Doctorii au ridicat medicamentele pe paleţi ca să nu fie distruse de apă. "Probleme avem cu spălătoria care se află în subslolul spitalului. Ar trebui să fie un mediu steril, nicidecum sa avem infiltratii, igrasii", a declarat Florin Monac - manager interimar.

De mâine, trei sferturi din ţară intră sub cod galben de ploi torențiale și vijelii cu tunete și fulgere. "Vremea se va răcori semnificativ în perioada imediat următoare, temperaturile vor scădea mai întâi în Ardeal și în Moldova, apoi și în restul țării. Iar între ziua de astăzi și ziua de mâine vorbim de o diferență de 10 grade Celsius. Această răcorire va fi cauzată pe de o parte de norii numeroși și de precipitațiile care vor cădea în cea mai mare parte a țării, iar pe de altă parte va fi cauzată de o masă mult mai rece care va coborî dinspre nordul continentului și până la latitudinea țării noastre", a declarat Simona Căpșună, meteorolog Observator.

Furtunile vor continua să măture ţara până la finalul acestei săptămâni.