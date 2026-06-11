Cod portocaliu de ploi torenţiale în 17 judeţe. Cod galben de vreme severă în Bucureşti

Meteorologii au emis, joi, un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată şi averse torenţiale importante cantitativ până vineri dimineaţă, în judeţele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava , precum şi în zona de munte a judeţelor Harghita , Covasna , Braşov , Sibiu şi Gorj .

ANM: Cod portocaliu de ploi torenţiale în mai multe zone din ţară până vineri - Profimedia

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torenţiale, importante cantitativ, valabilă începând de joi de la ora 12:00 în 17 judeţe.

Potrivit meteorologilor, până vineri la ora 10:00, în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava şi în zona de munte a judeţelor Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii cu rafale de 70...90 km/h şi izolat grindină de medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi local de 40...60 l/mp şi izolat peste 70 l/mp.

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Cod galben: Transilvania, Moldova, Oltenia și alte regiuni

Un cod galben este valabil de joi dimineață, ora 10:00, până vineri la aceeași oră. Vizează Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșului și zona montană.

Sunt prognozate averse, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri.

Cod galben în Bucureşti, Muntenia şi Dobrogea

Un al doilea cod galben intră în vigoare vineri, 12 iunie, între orele 10:00 și 21:00, pentru Muntenia și Dobrogea.

Sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, cu acumulări de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri.