Vremea de mâine 12 iunie 2026. Vremea va fi marcată de instabilitate atmosferică şi o scădere accentuată a temperaturilor în mare parte din ţară. Meteorologii anunţă furtuni, ploi torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi izolat grindină, iar cantităţile de apă pot depăşi 40 de litri pe metru pătrat.

Vremea de mâine 12 iunie. România se răceşte brusc: furtuni, vijelii şi ploi torenţiale în mai multe zone - Shutterstock

Vineri, 12 iunie 2026, vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a ţării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse, care pot avea caracter torenţial, însoţite de descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

Vremea de mâine în ţară

Rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h, iar izolat sunt posibile vijelii şi grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 10-15 l/mp, iar în Muntenia şi Dobrogea vor ajunge la 20-30 l/mp şi izolat la peste 40 l/mp.

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În restul ţării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea, mai ales în sud şi est. Maximele se vor situa între 16 şi 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 6 şi 16 grade, uşor mai coborâte în estul Transilvaniei.

Vremea de mâine în Bucureşti

În Capitală, vremea se va răci semnificativ şi va deveni instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantităţile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 13-14 grade.

Vremea de mâine pe litoral

Pe litoral, vremea va fi instabilă şi mai rece decât în ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi sunt aşteptate ploi sub formă de aversă, însoţite de descărcări electrice.

Cantităţile de apă vor fi în jurul valorii de 20 l/mp, iar vântul va avea intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor ajunge la 23-24 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 14 şi 16 grade.

Temperatura apei mării va avea valori între 17 şi 20 de grade.

Vremea de mâine la munte

La munte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales în masivele din jumătatea de est a ţării. Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h şi izolat vijelii sau grindină.

Cantităţile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăşi 40 l/mp. În restul zonelor montane, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii restrânse. Valorile termice vor fi în scădere.

Vremea de mâine în Europa

În Europa, ploile vor afecta nordul, nord-vestul, centrul, estul şi sud-estul continentului. Local, acestea vor fi sub formă de aversă, însoţite de descărcări electrice şi izolat de grindină, iar cantităţile de apă pot fi însemnate.

Vântul se va intensifica în Arhipelagul Britanic, Peninsula Scandinavică, Belgia, Ţările de Jos, Germania, Austria, Serbia şi România. În zonele afectate de furtuni, rafalele pot lua aspect de vijelie.

În sud-vestul, vestul şi sudul Europei temperaturile vor creşte uşor, în timp ce în restul continentului nu vor exista modificări semnificative.