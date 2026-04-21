ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe

Meteorologii anunţă temperaturi mult sub cele obişnuite şi ploi în sud-estul ţării în perioada minivacanţei de 1 Mai, schimbând prognozele iniţiale, care indicau temperaturi peste cele specifice perioadei, relevă datele nunţate marţi de ANM. Este anunţat frig şi pentru această săptămână, şi pentru săptămâna următoare, după care sunt aşteptate două săptămâni în care ”Regimul termic va fi apropiat de cel normal” în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice şi sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Regimul termic se va situa cu mult sub normele climatologice ale perioadei, în toată ţara.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul şi nord-vestul teritoriului, uşor excedentar în regiunile sud-estice, iar în restul ţării se va situa în limite normale pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice şi sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

