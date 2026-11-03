Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii noiembrie. Schimbări bruşte de temperatură de la o săptămână la alta

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. După un început cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite în toată țara, meteorologii anunță o revenire treptată la valorile normale pentru această perioadă. Spre finalul lunii, în unele regiuni va fi chiar mai cald decât de obicei. Și ploile vor avea o distribuție diferită de la o săptămână la alta.

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obişnuite pentru această perioadă în prima săptămână din noiembrie, în întreaga ţară, iar ulterior vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 2-30 noiembrie, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În ultima săptămână a lunii, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în vestul ţării şi în unele zone din centru şi nord-est.

Vremea 2-9 noiembrie

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 2-9 noiembrie, valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei, pe întreg teritoriul României. În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi excedentare în regiunile sudice şi sud-estice, precum şi local în cele centrale şi estice. În schimb, în vestul şi nordul ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare.

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Vremea 9-16 noiembrie

În săptămâna 9-16 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile ţării. Cantităţile de precipitaţii vor fi peste cele obişnuite în regiunile vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Vremea 16-23 noiembrie

Pentru săptămâna 16-23 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice intervalului, în majoritatea regiunilor. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Vremea 23-30 noiembrie

În ultima săptămână analizată, 23-30 noiembrie, mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele obişnuite în regiunile vestice şi local în cele centrale şi nord-estice. În restul ţării, temperaturile se vor menţine în jurul valorilor normale. În privinţa precipitaţiilor, acestea vor fi uşor deficitare, local, în sudul şi sud-estul ţării, în timp ce în celelalte regiuni cantităţile vor fi, în general, apropiate de cele normale.