Cod galben de ploi în mai multe zone, vânt de 70km/h şi ninsori. La munte, strat de zăpadă de 20 cm

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ, iar în zona montană de ninsori, valabile până miercuri dimineaţa, în zone din Moldova, Muntenia şi Dobrogea.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 - 4 noiembrie, ora 10:00, vor fi în vigoare două Coduri portocalii de ploi importante cantitativ în judeţul Constanţa, unde se vor acumula 40 - 60 litri/mp şi local de 80 - 90 litri/mp.

Alertă de vreme rea în mai multe regiuni

De asemenea, în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 - 3 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de ploi în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galaţi, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov şi în Municipiul Bucureşti, areale în care se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 35 litri/mp şi pe arii retrânse de peste 40 litri/mp.

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La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, în Carpaţii de Curbură şi în estul Carpaţilor Meridionali, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat de zăpadă, de 10 - 20 cm.

Un al doilea Cod galben, însă pentru intensificări ale vântului, va afecta cea mai mare parte a Munteniei şi a Dobrogei, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 - 4 noiembrie, ora 10:00. În zonele vizate, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50 - 70 km/h.

Potrivit meteorologilor, de marţi dimineaţa (2 noiembrie) până miercuri (3 noiembrie), la ora 10:00, este valabil un alt Cod galben de ploi însemnate cantitativ, în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi în Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 30 l/mp. Izolat, acestea vor depăşi 40 l/mp.

Vreme rece şi ploioasă în Bucureşti

Vremea va continua să fie rece şi ploioasă în municipiul Bucureşti, până spre jumătatea acestei săptămâni, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit sursei citate, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 - 3 noiembrie, ora 8:00, în Capitală, vremea va fi rece, închisă şi va ploua însemnat cantitativ, îndeosebi pe parcursul zilei (cantităţi de apă în general de 20 - 30 litri/mp). Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare (rafale de 50 - 60 km/h). Temperatura maximă va fi de 8 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 7 şi 8 grade Celsius.

De asemenea, în perioada 3 noiembrie, ora 8:00 - 4 noiembrie, ora 8:00, vremea se va menţine rece, închisă şi va ploua însemnat cantitativ.Cantităţile de apă se vor situa, în general, între 15 şi 25 litri/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50 - 60 km/h. Maxima termică a zilei va ajunge la 10 grade, în timp ce minima nu va depăşi 8 grade.

Pe parcursul zilei de miercuri, 4 noiembrie, între orele 8:00 - 20:00, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab, iar cantităţile de apă vor fi de 2 - 5 litri/mp. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade Celsius.

Pentru zona Municipiului Bucureşti va fi valabilă, în intervalul 2 noiembrie, ora 10 - 4 noiembrie, ora 20:00, o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului, iar în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 - 4 noiembrie ora 10:00, o serie de avertizări Cod galben de ploi însemnate cantitativ şi vânt puternic.