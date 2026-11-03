Curtea Supremă a Statelor Unite a respins, luni, cu doar o zi înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, cererea administrației Trump de a suspenda temporar numărarea voturilor prin corespondență a peste 20.000 de alegători din California. Autoritățile federale susțin că persoanele respective ar putea să nu dețină cetățenia americană, potrivit Reuters .

Judecătorii au respins cererea de urgență a Departamentului Justiției la doar câteva ore după depunerea acesteia, punând capăt încercării administrației de a contesta voturile respective. Demersul ar fi putut afecta mii de alegători și ar fi creat incertitudine cu privire la rezultatele scrutinului. Decizia reprezintă o nouă înfrângere pentru Trump, în condițiile în care republicanii încearcă să păstreze controlul asupra Congresului la alegerile de marți. California este cel mai populat stat american și un bastion al Partidului Democrat.

Administrația Trump și-a intensificat, înaintea alegerilor, eforturile de combatere a presupusului vot ilegal al persoanelor fără cetățenie americană. Cu toate acestea, mai multe studii și verificări efectuate la nivelul statelor arată că votul ilegal, inclusiv cel al persoanelor care nu sunt cetățeni americani, este un fenomen rar. Decizia Curții Supreme, redactată într-o singură frază, nu oferă nicio explicație, așa cum se întâmplă frecvent în cazul solicitărilor de urgență. Niciun judecător nu și-a exprimat public dezacordul față de hotărâre.

De asemenea, instanța nu a solicitat autorităților din California să răspundă cererii administrației, un pas care, atunci când este făcut, indică de obicei că judecătorii analizează cu atenție o solicitare de urgență. Guvernatorul Californiei, democratul Gavin Newsom, a salutat decizia, pe care a descris-o drept "o veste binevenită pentru toți americanii, având în vedere atacurile dezgustătoare și periculoase asupra democrației noastre din partea guvernului federal".

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"Mâine (marți), locuitorii Californiei pot avea încredere că statul va organiza alegeri libere și corecte, așa cum a făcut întotdeauna", a adăugat Newsom.

O curte federală de apel respinsese deja, vineri, solicitarea administrației Trump. Administrația ceruse Californiei să separe buletinele de vot considerate potențial ilegale de celelalte voturi și să nu le numere până când nu se stabilește dacă alegătorii respectivi sunt cetățeni americani.

"Odată ce California amestecă voturile contestate cu cele legale, nu mai există nicio modalitate de a le identifica și separa ulterior", a susținut Departamentul Justiției în solicitarea adresată Curții Supreme.

Donald Trump a făcut în repetate rânduri afirmații false despre presupuse fraude electorale pe scară largă în Statele Unite, inclusiv în legătură cu alegerile prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut în fața democratului Joe Biden.

"Vom continua să folosim toate căile legale disponibile pentru a proteja integritatea alegerilor noastre și pentru a ne asigura că legislația federală este respectată", a transmis Trent McCotter, adjunct interimar al procurorului general al SUA, într-o postare pe rețelele sociale, după depunerea solicitării administrației.

Dispută privind atribuțiile constituționale în organizarea alegerilor

Constituția Statelor Unite atribuie statelor responsabilitatea organizării alegerilor, deși guvernul federal are anumite atribuții de supraveghere. Procesul intentat de administrația Trump a reprezentat o intervenție federală rară în procesul electoral și a indicat disponibilitatea administrației de a contesta rezultatele alegerilor în instanță.

Administrația încercase deja să restricționeze votul prin corespondență, o metodă utilizată mai frecvent de alegătorii care înclină spre Partidul Democrat. Curtea Supremă a respins însă această inițiativă în septembrie. De asemenea, duminică, un judecător federal a respins un proces intentat de administrație în legătură cu alegerile pentru Senatul SUA din Alaska. Lista celor 20.000 de alegători înregistrați a fost întocmită de Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite și transmisă autorităților din California, precum și celor din comitatul Los Angeles.

Pe 15 octombrie, Departamentul Justiției a deschis un proces într-o instanță federală, susținând că autoritățile din California împiedică în mod ilegal aplicarea unei legi federale din 1996, care stabilește că participarea persoanelor fără cetățenie americană la alegerile federale constituie infracțiune. Departamentul a susținut că acțiunile Californiei încalcă clauza supremației din Constituția SUA, potrivit căreia legislația federală are, în general, prioritate față de legislația statelor.

Autoritățile din California au afirmat că statul dispune de mecanisme solide pentru prevenirea votului ilegal al persoanelor fără cetățenie americană și că procesul riscă să priveze 20.000 de persoane de dreptul de vot pe baza unor acuzații vagi. În documentele depuse în instanță, reprezentanții Californiei au susținut că procedura utilizată de administrația federală pentru verificarea listelor electorale și identificarea persoanelor fără cetățenie americană este defectuoasă și, cel mai probabil, conține numeroase erori.

California deține 52 de mandate în Camera Reprezentanților, mai multe decât orice alt stat american. Democrații au nevoie de un câștig net de patru mandate pentru a obține majoritatea în această cameră a Congresului.

Judecător: "Democrația noastră este în pericol"

Judecătorul federal David Carter, din Los Angeles, a respins solicitarea administrației Trump pe 28 octombrie.

"Niciodată până acum, în istoria Americii, guvernul federal nu a încercat, în ajunul unor alegeri, să constrângă autoritățile unui stat și autoritățile locale să renunțe la propriile proceduri electorale constituționale și să se supună voinței puterii executive", a scris Carter în motivarea deciziei.

Judecătorul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la credibilitatea datelor prezentate de administrația Trump. El a subliniat că persoane identificate recent de guvernul federal drept cetățeni străini pe listele electorale din alte state s-au dovedit, în repetate rânduri, a fi cetățeni americani naturalizați.

"Dacă puterea executivă poate să înlăture voturi și să amenințe desfășurarea unor alegeri pe baza unor acuzații nedovedite, atunci democrația noastră este în pericol", a scris Carter.

Curtea Federală de Apel pentru Circuitul al Nouălea, cu sediul în San Francisco, a refuzat, la rândul său, vineri, să blocheze numărarea voturilor. Instanța a subliniat autoritatea statelor în stabilirea procedurilor electorale și existența în California a "unui cadru legislativ cuprinzător pentru asigurarea integrității alegerilor".

Acesta include și un mecanism de anulare a înregistrării pe listele electorale în cazul în care se dovedește că o persoană nu îndeplinește condițiile legale pentru a vota.