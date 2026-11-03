O şcoală din Ploieşti a rămas fără curent din cauza facturilor neplătite: "Nici măcar nu ne-am gândit"

Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" din Ploieşti a fost deconectată de la electricitate din cauza neplăţii facturilor. Florian Tocitu, directorul unităţii de învăţământ cu circa 700 de elevi, spune că situaţia va fi remediată în cursul zilei de marţi, potrivit Agerpres.

Tocitu a declarat, pentru Agerpres, că furnizorul de energie electrică a emis un preaviz, însă acesta nu a fost "observat la timp".

"Deschiderile de credit au fost făcute prin septembrie, trebuia să primim banii. Din păcate, s-a tot întârziat. Probabil e situaţia financiară în toată ţara, primăriile nu prea au bani. Am avut un preaviz de care eu nu am ştiut, nu l-am observat la timp şi am ajuns aici", a afirmat directorul.

Pe de altă parte, primarul Mihai Poliţeanu a precizat că primăria face deschidere de cont la cererea şcolii, iar o astfel de solicitare nu a fost primită.

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"Mecanismul e următorul, nu primăria plăteşte facturile pentru utilităţi. Şcoala cere o deschidere de cont ca să tragă banii din contul primăriei să îşi plătească facturile. (...) Primăria face deschidere de cont la cererea şcolii. (...) Nu ne-a zis nimeni să facem deschiderea de cont", a declarat edilul.

Două facturi erau restante

Întrebat dacă mecanismul este cel expus de către primar, directorul şcolii a răspuns: "probabil că mai trebuia eu să fac o adresă de urgenţă, să urgentez un pic, dar nici măcar nu ne-am gândit că se ajunge în situaţia asta şi că ne mai notifică cu o zi, două înainte ca să putem rezolva problema".

Potrivit acestuia, furnizarea electricităţii a fost sistată în condiţiile în care erau două facturi restante, dintre care una avea termenul de plată depăşit.

"Astăzi o rezolvăm. Deja am rezolvat o parte din problemă, rămâne doar să ne redeschidă curentul şi să plătim factura restantă de 3.100 de lei", a declarat Florian Tocitu.

El a adăugat că procesul educaţional nu a fost afectat de această problemă, iar în şcoală are loc şi un târg de carte.