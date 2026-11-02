Zece zile consecutive fără soare în Bucureşti şi în sudul ţării. Urmează încă patru

De zece zile consecutiv, locuitorii din sudul României, inclusiv cei din București și județul Ilfov, traversează o perioadă prelungită de vreme mohorâtă, în care cerul a fost predominant acoperit de nori, iar lumina naturală a lipsit aproape complet. Schimbarea a început pe 21 - 22 octombrie.

Nici următoarele zile nu par să aducă o schimbare semnificativă. Potrivit prognozelor meteorologice, vremea închisă ar putea continua cel puțin încă patru zile, cu nebulozitate persistentă, ceață și precipitații în mai multe regiuni, în special în Muntenia, Dobrogea și Oltenia.

Este o atmosferă tipică unei toamne târzii, în care zilele se succed aproape identic: dimineți cenușii, cer plumburiu, umezeală, ploi și foarte puține intervale cu înseninări. Pentru mulți oameni, această succesiune de zile fără soare nu înseamnă doar un disconfort meteorologic, ci și o schimbare resimțită la nivelul organismului.

Cum ne influenţează vremea mohorâtă

Dincolo de temperaturi și precipitații, vremea mohorâtă instalată pentru mai multe zile consecutive influențează și rutina zilnică. Plimbările în aer liber devin mai puțin atractive, activitatea fizică poate scădea, iar timpul petrecut în spații închise crește.

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Specialiștii recomandă menținerea unui program regulat de somn, mișcare zilnică, chiar și în zilele ploioase, aerisirea locuinței și petrecerea timpului în exterior atunci când condițiile permit. Chiar și într-o zi înnorată, lumina naturală de afară este, de regulă, mai intensă decât iluminatul obișnuit din interior. Psihologii spun că lipsa soarelui poate să ne facă mai depresivi.

Totodată, din cauza lipsei soarelui, producem mai puţină energie pe panourile solare.

Când revine soarele în Capitală

Vremea va continua să fie rece şi ploioasă în municipiul Bucureşti, până spre jumătatea acestei săptămâni, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit sursei citate, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 - 3 noiembrie, ora 8:00, în Capitală, vremea va fi rece, închisă şi va ploua însemnat cantitativ, îndeosebi pe parcursul zilei (cantităţi de apă în general de 20 - 30 litri/mp). Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare (rafale de 50 - 60 km/h). Temperatura maximă va fi de 8 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 7 şi 8 grade Celsius.

De asemenea, în perioada 3 noiembrie, ora 8:00 - 4 noiembrie, ora 8:00, vremea se va menţine rece, închisă şi va ploua însemnat cantitativ.Cantităţile de apă se vor situa, în general, între 15 şi 25 litri/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50 - 60 km/h. Maxima termică a zilei va ajunge la 10 grade, în timp ce minima nu va depăşi 8 grade.

Pe parcursul zilei de miercuri, 4 noiembrie, între orele 8:00 - 20:00, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab, iar cantităţile de apă vor fi de 2 - 5 litri/mp. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade Celsius.

Pentru zona Municipiului Bucureşti va fi valabilă, în intervalul 2 noiembrie, ora 10 - 4 noiembrie, ora 20:00, o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului, iar în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 - 4 noiembrie ora 10:00, o serie de avertizări Cod galben de ploi însemnate cantitativ şi vânt puternic.

30 de zile fără soare în 2014

Chiar dacă traversăm deja 10 zile fără soare, asta nu reprezintă un record. În toamna anului 2014, Capitala a traversat unul dintre cele mai îndelungate episoade de vreme mohorâtă din ultimii ani. Timp de aproximativ 30 de zile, între 11 noiembrie și 11 decembrie, bucureștenii au avut parte de un cer predominant acoperit, fără să mai vadă razele soarelui.

Fenomenul a atras atenția meteorologilor, care au explicat persistența acestei situații printr-o combinație de factori atmosferici, printre care inversiunea termică, presiunea atmosferică ridicată și aportul de umezeală dinspre Marea Neagră. Aceste condiții au favorizat menținerea norilor și a ceții în straturile joase ale atmosferei, împiedicând apariția unor intervale consistente de înseninare.

Episodul din noiembrie–decembrie 2014 rămâne un exemplu relevant al modului în care anumite configurații atmosferice pot menține vremea închisă pentru perioade neobișnuit de lungi în sudul României.