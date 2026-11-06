Vremea de mâine 7 noiembrie. Temperaturi de iarnă în România. Minime sub pragul îngheţului

Vremea se răcește în România, iar temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă. Maximele nu vor depăși 12 grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la -8 grade, chiar mai puțin în depresiuni. Meteorologii anunță și ceață cu depunere de chiciură, în special în vestul, centrul și sudul țării.

La noapte, în Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia și Banat va fi nebulozitate joasă asociată pe alocuri trecător cu burniță sau ploaie slabă. În Carpații Orientali și Meridionali, izolat vor fi posibile fulguieli. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, pe arii restrânse în prima parte a nopții în regiunile estice (viteze la rafală în general de 40...45 km/h) și pe crestele montane (rafale de 60...80 km/h). Temperaturile minime, mai scăzute față de cele normale la această dată, vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 4 grade pe litoral. Pe arii în general restrânse în zonele joase de relief îndeosebi din vest, centru și sud va fi ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 noiembrie în ţară

Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mici decât cele normale datei, astfel că maximele se vor încadra între 4 și 12 grade, iar cele minime între -8 și 2 grade, mai scăzute în depresiuni. Cerul va fi variabil, local cu nebulozitate joasă îndeosebi în prima parte a zilei în regiunile extracarpatice, iar noaptea în cele sudice și vestice precum și în centrul țării. Vântul va sufla în general moderat ziua în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei (viteze la rafală în general de 40...45 km/h), iar în restul zonelor și al intervalului va sufla slab până la moderat. Dimineața și noaptea, pe arii în general restrânse în zonele joase de relief îndeosebi din vest, centru și sud va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă din a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă, mai scăzută față de norma datei, va fi de 2...3 grade.

Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea. Vântul va sufla moderat ziua și în general slab în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă, mai coborâtă decât în intervalul anterior va fi de 8...9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va urca la 7 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 noiembrie la munte

Valorile termice vor scădea față de intervalul precedent și vor caracteriza o vremea rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil la senin, cu înnorări, la începutul intervalului și din nou, posibil, noaptea, în Carpații Meridionali și Orientali, unde izolat vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ziua în zona Carpaților de Curbură.