Vântul puternic a provocat primele incidente în București, unde au fost semnalați copaci căzuți peste autoturisme și pe străzi, în patru zone ale Capitalei.

Copaci doborâți de vânt peste mașini și pe carosabil, în București. Zonele în care au intervenit pompierii

Pompierii intervin în patru locuri din Capitală unde au fost semnalați copaci căzuți, potrivit ISU București-Ilfov. Pe strada Mărgelelor din Sectorul 6 și pe Aleea Blăjel, copacii au căzut peste mașini.

Alți doi copaci au blocat Drumul Între Tarlale și intersecția dintre Barbu Văcărescu și Ramuri Tei.

Ce recomandă pompierii

Oamenii sunt sfătuiți să nu stea și să nu treacă pe lângă copaci, stâlpi, panouri publicitare sau clădiri în construcție. Lucrările în aer liber sau la înălțime trebuie oprite.

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Stâlpii și firele electrice căzute la pământ nu trebuie atinși.

Pe timpul ninsorilor puternice, deplasările care nu sunt urgente ar trebui amânate. Cine pleacă totuși la drum trebuie să verifice starea traseului și restricțiile de circulație. Mașina trebuie să aibă anvelope de iarnă, lanțuri și lopată.

DRDP intervine în zonele aflate sub cod galben

"Având în vedere avertizările meteorologice emise de ANM, acționăm pe drumurile naționale și autostrăzile din administrarea DRDP București, în București, Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Prahova, aflate sub incidența codului galben. Utilajele și echipele de intervenție sunt mobilizate în teren, acționând preventiv și operativ, în funcție de condițiile meteorologice și de starea carosabilului. Monitorizăm permanent situația din teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului de iarnă", a tansmis Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti.