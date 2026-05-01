1 mai e de record. Nu de record turistic. Am fost polul frigului în Europa. Cea mai rece dimineaţă de 1 Mai din ultimii 50 de ani a început cu temperaturi negative mai ales în zonele de munte. Mai bine-am fi mers în ţările nordice, unde e mai cald cu vreo 20 de grade în aceste zile. Avem însă şi veşti bune.

Zăpada de mai i-a luat prin surprindere şi pe cei care sunt de-ai locului.

"Nu mă așteptam niciodată să schiez pe 1 Mai, deși sunt din Sinaia. Am mai schiat pe 26-27 aprilie cel mult, dar pe 1 mai niciodată, iar zăpada e extraordinară.", spune o localnică.

La Cota 2000, nu a mai fost zăpadă bună de pârtii în minivacanţa de 1 mai de aproape un deceniu. Stratul de zăpadă încă măsoară peste un metru, în anumite zone.

"Am venit aici cu copiii, se simt bine, sunt pe pârtie, noi ne-am luat scaunele și stăm la plajă în liniște, liniște și relaxare.", adaugă o turistă.

Iarna din pragul verii a adus şi noi recorduri climatice. Ieri şi în această dimineaţă, România a fost polul frigului din Europa. Sute de recorduri termice au fost depăşite. La stația meteo din Miercurea Ciuc, temperaturile au coborât până la -8,1 grade Celsius, doborând recordul istoric pentru această dată. În anul 1976, la aceeași stație au fost înregistrate -6,2 grade Celsius.

"Cel mai dificil şi rău este faptul că a fost acea brumă. E pericol, pomii, via, toate ne sunt afectate.", spune un alt localnic.

Au fost -4 grade la Toplița, -3 grade la Întorsura Buzăului şi Făgăraș, -2 grade la Braşov şi -1 grad la Sibiu, Deva şi Rădăuți. Tot weekendul, vremea va fi schimbătoare, cu ploi şi răcoare sâmbătă şi vreme plăcută şi în încălzire, de duminică.

"Săptămâna viitoare, o masă de aer cald din nordul Africii va ajune in zona ţări noastre. Prin urmare, temperaturile vor creşte treptat, iar de saptamana viitoare vor fi temperaturi de vară în cea mai mare parte a ţării, cu valori în jurul a 25 de grade Celsius.", explică Simona Căpşună, meteorolog Observator.

În alte ţări, temperaturile au fost cu mult peste medie. În Suedia şi Danemarca, au fost 24 de grade Celsius, iar în Marea Britanile, astăzi a fost mai cald decât în ​​Hawaii.

