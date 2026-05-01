E, aşadar, ziua în care bucuria stă în lucrurile mici, musai cu muştar. E sărbătoarea marelui grătar. Încă de la primele ore, în pieţele şi restaurantele din capitală micii sunt vedeta. Sfârâie pe grătar pentru pofticioşii care au ieşit să sărbătorească 1 Mai în oraş. La Piaţa Obor s-a aşezat tradiţionala coadă, iar pe la terase micul s-a degustat ba cu bere, ba, mai sofisticat, cu şampanie.

E ziua în care kilometrul zero al Capitalei se mută în Piaţa Obor. Coada la mici e mare: se vede de departe. Bucătarii ştiau la ce să se aştepte, aşa că s-au pregătit cu mai bine de jumătate de tonă de carne.

De departe una dintre cele mai animate terase de 1 Mai este cea de la Obor. Timpul de aşteptare este de 2 ore, iar grataragiii au pregătit aproximativ 8000 de mici pe care vor să-i vândă până la ora 18:00.

Cum a reinventat Chef Orlando Zaharia clasicul mic

Vedeta zilei n-a lipsit nici din meniurile marilor restaurante. Chef Orlando Zaharia a reinventat preparatul tradiţional, l-a botezat "O linie de mici".

"E 1 Mai, noi o să facem un sadwich, un roll aşa de mici. Uite, acum, colegul meu, Grăsuţu, o să pună exact ca la Adană carnea de mici. Este un mic mai special, i-am mai adăugat puţină verdeaţă, nişte ardei copt, puţină ceapă, am dus-o într-o zonă gourmet. Cartofi cu usturoi, verdeaţă, paremezan şi luăm aşa linia de mici punem aici şi facem aşa... opa! Strângem bine bine şi tăiem aşa!", a spus Chef Orlando Zaharia.

Cât costă experiența "sofisticată" cu mici și șampanie

Iar cine a vrut să pară sofisticat mâncând, totuşi, mici i-a putut uda cu şampanie.

"Vrem să ieşim puţin din tiparul nostru de bere cu mici. 65 de lei este preţul pentru 3 mici, cartofii şi paharul de şampanie şi 296 sticla de şampanie cu 10 mici şi cartofi prăjiţi", a spus Daniel Cismaru, manager restaurant.

Cât priveşte livrările, micul este vedetă în fiecare zi. Cele mai recente date îi pun în topul preferinţelor românilor pentru masa de prânz.

Grătare și voie bună în toată țara

Miros de grătare s-a simţit în toată ţara. Pe faleza din Galaţi, zeci de bucătari s-au întrecut la "Olimpiada Grătarelor", spre deliciul trecătorilor.

În Făget, lângă Cluj, oamenii au petrecut 1 mai muncitoresc laolaltă.

La doi paşi de Bucureşti, în Pădurea Cernica, grătarele s-au ocupat încă de la ora 9.

Ingrid Tîrziu

