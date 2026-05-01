Video Explicaţiile tinerilor prinşi băuţi la volan în timpul raziilor de 1 Mai: "Poate cum m-am dat cu parfum"

La mare, tinerii se distrează, poliţiştii stau la pândă: verifică drogurile şi alcoolul. Doi şoferi nici n-au aşteptat să ajungă în Vama Veche ca să înceapă petrecerea. Poliţiştii i-au alergat cu maşinile pe autostradă şi i-au urmărit şi cu elicopterul. Tot ei au făcut o captură impresionantă: kilograme de droguri care ar fi trebuit să ajungă pe litoral.

de Redactia Observator

la 01.05.2026 , 20:35

Acest şofer e urmărit şi din aer, şi de la sol. Goneşte cu 200 de kilometri pe oră. Nu a oprit la semnalele poliţiştilor, aşa că agenţii au pornit pe urmele lui. Într-un final, l-au tras pe dreapta.

Are 19 ani, se îndrepta spre Vama Veche, doar că a început petrecerea înainte să ajungă la destinaţie. Şi nu e singurul.

Scuze incredibile după testul de alcoolemie

Poliţist: 0,40 (n.r. alcoolemie).

Tânăr: Cum naiba?

Poliţist: Aţi consumat alcool?

Tânăr: Nu! Poate cum m-am dat cu parfum!

Are 26 de ani şi tot spre mare se îndrepta, cu gaşca.

Reporter: Când aţi consumat ultima dată? 

Şofer: Acum vreo două zile.

Pasageră: Poate a luat o pastilă.

Aproximativ 350 de radare sunt active, pe şosele, în acest weekend, în toată ţara. 500 de şoferi au rămas până acum fără permis.

"Trebuie să facă şi la întoarcere, acolo e problema. Îţi dai seama, bei, mai te întorci, ami pleacă beţi. La dus cine pleacă beat sau drogat", a spus un alt conducător auto.

Droguri pentru litoral, descoperite de polițiști

De marea distracţie de pe litoral profită, desigur, şi traficanţii de droguri. Azi, un tânăr de 25 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi siriană, a fost reţinut. Avea la el nu mai puţin de 11 kilograme de canabis, cu care ar fi trebuit să ajungă la mare. În locuinţa individului, mai erau pregătite alte aproape 5 kilograme de droguri.

Mare atenţie. Şi în staţiunile de pe litoral poliţiştii sunt în alertă. Încă de aseară, mai mulţi turişti au fost percheziţionaţi pe stradă.

Redactia Observator
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
