Cod galben de vijelii în opt judeţe din ţară. Unde sunt prognozate furtuni, grindină și rafale de 70 km/h

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben pentru zone din opt județe, unde sunt așteptate rafale puternice de vânt, descărcări electrice, grindină și averse. În unele regiuni, vântul poate atinge viteze de până la 70 km/h.

Rupere de nori într-un oraş din România - Shutterstock

În judeţele Gorj şi Vâlcea, avertizarea este valabilă până la ora 18:00, fiind semnalate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h.

Conform sursei citate, în judeţul Vaslui, până la ora 15:10, sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h şi descărcări electrice.

De asemenea, în judeţele Bacău, Galaţi, Vrancea şi Vaslui, avertizarea este valabilă până la ora 15:30. Meteorologii semnalează descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h şi averse care vor acumula 10...15 l/mp.

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În zona joasă a judeţului Buzău, până la ora 16:00, sunt semnalate local intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h.

În judeţul Sibiu, avertizarea este valabilă până la ora 16:00, fiind semnalate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.