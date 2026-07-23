SUA, buget record pentru apărare în 2027. Camera Reprezentanţilor a aprobat 1,15 trilioane de dolari

Camera Reprezentanţilor a Congresului Statelor Unite a aprobat miercuri, cu o majoritate de patru voturi, noua lege privind bugetul de apărare (NDAA) pe anul fiscal 2027, ce prevede o creştere record a cheltuielilor militare, care vor ajunge la 1.150 miliarde de dolari, transmit AFP şi dpa.

Pentru actualul an fiscal 2026, bugetul apărării este de circa 900 miliarde de dolari, creşterea prevăzută urmând să finanţeze în special o majorare cu 5-7% a soldelor militare.

Deşi în mod tradiţional legea privind bugetul apărării face obiectul unui consens între republicani şi democraţi, de data aceasta ea a fost adoptată cu o diferenţă de doar patru voturi, 216 la 212, semn al unei polarizări tot mai mari între cele două partide.

Textul va merge acum pentru aprobare în Senat înainte de a ajunge pe biroul preşedintelui Donald Trump.

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Potrivit preşedintelui Camerei, republicanul Mike Johnson, 'această lege le oferă bravilor noştri soldaţi o majorare care s-a lăsat prea mult aşteptată, ne întăreşte descurajarea nucleară şi apărarea antirachetă, inclusiv prin construirea Domului de aur', proiectul de scut antirachetă dorit de Trump şi inspirat de 'Domul de fier' al Israelului,

Republicanii din Comisia pentru forţele armate a Camerei Reprezentanţilor au subliniat că textul va permite, de asemenea, 'refacerea stocurilor împuţinate' de armamente, în contextul atacurilor zilnice ale SUA împotriva Iranului.

În schimb, reprezentantul democrat Jerry Nadler a denunţat o lege care le dă preşedintelui Donald Trump şi şefului Pentagonului, Pete Hegseth, '1.150 miliarde de dolari pentru cheltuielile lor militare fără niciun control şi pentru acţiunile lor iresponsabile'.

'NDAA este text oneros ce finanţează un război ilegal şi ne subminează democraţia', a adăugat el într-un comunicat.

O altă dispoziţie a NDAA, care prevede creşterea cooperării între forţele armate ale SUA şi cele ale Israelului, a suscitat, de asemenea, vii dezbateri în ultimele săptămâni.

Membri de stânga ai Camerei, precum Alexandria Ocasio-Cortez, văd în aceasta un mijloc de a fuziona o parte a armatei americane cu forţele israeliene.

'Acest amendament este o ameninţare existenţială pentru suveranitatea şi democraţia americane', a acuzat reprezentanta statului New York.