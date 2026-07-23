Marşul PRIDE de la Oradea, interzis pentru al 4-lea an consecutiv. Primăria invocă "bunele moravuri"

Asociaţia ACCEPT, care apără şi promovează drepturile LGBTQIA+, acuză că Primăria Oradea invocă "bunele moravuri" pentru a interzice, pentru al patrulea an consecutiv, Marşul Oradea PRIDE, ONG-ul consideră că această motivare confirmă caracterul discriminatoriu al deciziei şi reprezintă un nou atac asupra libertăţii de întrunire şi anunţă că marşul va avea totuşi loc în 25 iulie.

"Asociaţiile ARK ORADEA şi ACCEPT condamnă decizia Primăriei Municipiului Oradea de a interzice, pentru al patrulea an consecutiv, Marşul Oradea PRIDE. Prin Dispoziţia de neavizare semnată de primarul Florin Birta, administraţia locală continuă o practică prin care comunităţii LGBTQIA+ din Oradea îi este refuzat, an de an, dreptul fundamental la întrunire paşnică. În ciuda răspunsului primit, Marşul Oradea va avea loc în data de 25 iulie, ora 16:00, cu adunarea în faţa Primăriei Municipiului Oradea", transmit asociaţiile într-un comunicat.

În opinia lor, patru ani consecutivi de interdicţii nu mai pot fi prezentaţi drept simple dificultăţi administrative, argumentând că, atunci când aceeaşi comunitate este împiedicată, în fiecare an, să organizeze un marş paşnic, "vorbim despre un model de tratament diferenţiat care produce un efect discriminatoriu şi contravine principiilor statului de drept şi obligaţiilor asumate de România în materia drepturilor omului".

"Primăria Oradea invocă în scris "bunele moravuri" ca fiind principalul motiv de interzicere a Marşului nostru, a dreptului nostru la liberă întrunire. Acest argument confirmă homofobia instituţionalizată şi discriminarea directă faţă de comunitatea noastră, faţă de persoanele LGBTQIA+ din Oradea, de familiile şi prietenii lor, şi faţă de toţi cetăţenii care susţin democraţia şi statul de drept prin participarea la protestul nostru. Noi, ca locuitori ai oraşului, prin Marşul Oradea Pride, nu încălcăm ordinea publică şi bunele moravuri - din contră, autoritatea locală continuă să încalce drepturile noastre fundamentale şi constituţionale", a declarat Iulian Diţiu, preşedintele Ark Oradea.

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La rândul său, Victor Ciobotaru, director executiv al Asociaţiei ACCEPT, consideră că este ruşinos pentru primarul Florin Birta să invoce astfel de argumente care erau folosite în dezbaterea de acum 25 de ani de cei care susţineau menţinerea pedepselor penale faţă de persoanele LGBTQIA+.

"Motivaţia tendenţioasă este contrară tuturor standardelor europene privind drepturile omului şi protecţia persoanelor LGBTQIA+ şi reduce simpla prezenţă în spaţiul public al persoanelor LGBTQIA+ la o încălcare a legii. De fapt, Primăria Oradea se substituie legiuitorului, şi încearcă să ne scoată în afara legii şi să interzică vizibilitatea noastră şi posibilitatea noastră de a face un protest pentru drepturi egale. Persoanele LGBTQIA+ din Oradea sunt cetăţeni egali care trebuie trataţi cu acelaşi respect", spune Ciobotaru.

Organizatorii, Asociaţia ARK ORADEA, susţin că au respectat toate cerinţele legale şi au făcut toate demersurile cerute de autorităţi.

"Notificarea privind organizarea marşului a fost depusă în primul moment permis de lege, iar organizatorii au propus peste 100 de variante de traseu, arătându-şi în permanenţă disponibilitatea de a identifica, împreună cu instituţiile competente, o soluţie care să permită desfăşurarea în siguranţă a marşului pe un traseu central şi vizibil. Cu toate acestea, toate variantele propuse au fost respinse", explică ei.

Conform celor două asociaţii, peste 150 de organizaţii din peste 30 de ţări şi-au exprimat solidaritatea cu Oradea PRIDE şi au cerut respectarea dreptului la întrunire paşnică.

"Consiliul Europei, prin Comisarul pentru Drepturile Omului, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de această situaţie, numeroşi membri ai Parlamentului European au solicitat autorităţilor române să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, iar Comisia Europeană monitorizează evoluţia situaţiei în contextul obligaţiilor României privind respectarea statului de drept şi a drepturilor fundamentale. În semn de solidaritate şi preocupare faţă de situaţia din Oradea, reprezentanţi ai nouă misiuni diplomatice acreditate în România, precum şi reprezentanţi ai Instituţiei Avocatului Poporului, vor fi prezenţi la Oradea pentru a urmări desfăşurarea evenimentelor", susţin ei.

Totodată, anunţă că, în ciuda acestei noi interdicţii, Marşul Oradea PRIDE va avea loc.

"Comunitatea LGBTQIA+, alături de susţinătorii săi din România şi din întreaga Europă, nu va accepta să îi fie încălcate drepturile fundamentale şi va continua să le apere prin toate mijloacele democratice şi legale. Interzicerea repetată a Marşului Oradea PRIDE nu este un incident local izolat. Ea face parte dintr-un tipar mai amplu de restrângere a spaţiului civic din România. Democraţiile nu sunt măsurate doar prin felul în care tratează majoritatea, ci şi prin capacitatea lor de a proteja drepturile minorităţilor şi de a respecta statul de drept, chiar şi atunci când acest lucru este incomod din punct de vedere politic. Patru interdicţii consecutive ale aceleiaşi adunări publice paşnice ar trebui să îngrijoreze pe oricine este preocupat de starea democraţiei, indiferent de opiniile pe care le are cu privire la drepturile persoanelor LGBTQIA+. Marşul Oradea PRIDE nu este împotriva nimănui. Este despre libertatea de întrunire, libertatea de exprimare şi dreptul fiecărei persoane de a exista în siguranţă şi cu demnitate în propriul oraş", conchid reprezentanţii celor două organizaţii.