Prognoză meteo 4 noiembrie - 1 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu vremea la început de iarnă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, estimarea pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, dar şi că vor fi zone unde va ploua excedentar.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice şi sud-estice, dar şi deficitar în cele vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în extremitatea de sudest a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea estică a ţării

Cantităţile de precipitaţi se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

