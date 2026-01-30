România, lovită de un vortex polar în acest weekend. Temperaturi şi de -14°C

Un vortex polar va lovi România la începutul lunii februarie. Temperaturile vor scădea din ce în ce mai mult, revin şi ninsorile, iar, în alte zone din ţară, precipitaţiile vor fi cele care vor da mari probleme.

Vremea s-a răcit considerabil în toată ţara şi vom avea ploi în cea mai mare parte a țării, ninsori în mai multe zone, dar și polei și ghețuș, mai ales dimineața și noaptea.

În sud-est, sunt așteptate ploi moderate, iar local se pot strânge chiar 20 de litri pe metru pătrat. În restul țării, precipitațiile vor fi mai slabe, predominant sub formă de ninsoare la munte și în Moldova.

De asemenea, vântul se va intensifica. De aseara, Dobrogea a intrat sub cod galben de vânt puternic, cu rafale de 50 până la 65 de kilometri pe oră, alături de sudul Moldovei și estul Munteniei.

Meteorologii mai avertizează că gerul revine. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor coborî până la -14 grade, iar vremea va rămâne deosebit de rece și la începutul săptămânii viitoare.

