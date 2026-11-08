Vremea de mâine 9 noiembrie. Ninsorile își fac apariția. Zonele în care temperaturile coboară până la -6 grade

Vremea se răcește în România, iar ploile și primele ninsori își fac apariția în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile maxime nu vor depăși 13 grade Celsius, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până la -6 grade în depresiunile din Transilvania. În unele zone se va forma ceață, izolat cu depunere de chiciură.

La noapte, vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, astfel temperaturile minime se vor situa între -11...-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4 grade în dealurile vestice. Înnorările se vor extinde treptat în jumătatea de sud-vest a teritoriului și mai ales spre dimineață va ploua slab (cantități de apă de 1...4 l/mp) pe spații mici în Banat și izolat posibil în sudul Crișanei și vestul Olteniei, iar în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul zonelor cerul va fi mai mult senin, dar pe alocuri se va forma ceață, asociată și cu depunere de chiciură sau nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea de mâine 9 noiembrie în țară

Cerul va avea înnorări în vestul, centrul și sudul țării și va fi variabil în restul teritoriului. Temporar va ploua slab (cantități de apă în general de 2...6 l/mp), ziua în Banat și Oltenia, local în Crișana, vestul și sud-vestul Munteniei și izolat în Transilvania, iar noaptea, trecător și pe alocuri în regiunile sudice. În zona montană înaltă din Carpații Occidentali și din jumătatea vestică a Carpaților Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, cu cele mai mari valori în extremitatea sud-estică, iar cele minime între -6 grade în zonele depresionare din nord-estul Transilvaniei și 7...9 grade pe litoral. Pe arii restrânse, în a doua parte a intervalului în est, sud, sud-vest și centru va fi ceață, izolat asociată cu depunere de chiciură.

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Vremea de mâine 9 noiembrie în București și în Cluj

La noapte, vremea va fi rece, cu o temperatură minimă de -3...0 grade, cu cele mai scăzute valori în zona periurbană. Cerul va fi mai mult senin, dar spre dimineață se va înnora treptat. Vântul va sufla slab.

Cerul va avea înnorări și noaptea, trecător, va ploua slab (cantități de apă în jurul a 1 l/mp). Vântul va sufla slab. Temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară, va fi de 8...10 grade, iar cea minimă de 1...3 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară, dar se va menține câmp anticiclonic.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 10 grade.

Vremea de mâine 9 noiembrie la munte

Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp), iar la altitudini mari în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile de temperatură vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent și se vor situa în jurul mediilor multianuale.