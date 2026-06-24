Urmează temperaturi de 40 de grade și aer tropical. În weekend am putea avea cod roșu de căldură extremă

De la potop la caniculă în câteva zile! După o seară cu vijelii puternice în Oltenia şi Banat, ne pregătim de aproape 40 de grade Celsius! Meteorologii ar putea anunţa în weekend cod roşu de căldură extremă! Până atunci, la Timişoara, ploaia a inundat cea mai nouă maternitate din oraş, iar la Craiova, apele au ajuns până la geamurile maşinilor.

La Craiova a plouat în 50 de minute cât pentru o lună şi jumătate: s-au adunat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Potopul de cod roşu a adus haos în oraş. Mai multe maşini au rămas blocate pe străzile inundate.

"Au trecut două autobuze, a început să mă ia valurile şi m-au aruncat pe trotuar. Şi am stat în maşină pur şi simplu. Nu mai merge sub nicio formă. Maşina am luat-o în rate, nici nu am terminat de plată", a declarat un şofer revoltat.

România, sub cod roşu de căldură extremă

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Un autocar care îi ducea acasă pe angajaţii unei fabrici s-a oprit după ce i-a intrat apă în motor. Oamenii au aşteptat peste două ore până să îşi continue drumul.

"Canalizările nu fac faţă. A depăşit apa ţeava de eşapament şi am rămas blocat, nu a mai pornit", spune un şofer revoltat.

"După o zi de muncă, de alergat la Ford pe bandă, stai aici nemâncat. Eu ştiu că e multă apă, dar şi măsurile astea, vezi că se inundă o dată, se inundă a doua oară - fă frate ceva", a declarat o femeie revoltată.

Pe străzile pline cu apă, unii au făcut haz de necaz.

La Buzău, oameni şi maşini s-au strecutat cu teamă printre copaci îndoiţi de vânt şi prin perdeaua de ploaie. Mulţi şoferi au vrut să tragă de dreapta - nu mai vedeau nimic prin parbriz. Furtuna a adus necazuri mari la Timişoara. Noua maternitate, care a costat 20 de milioane de euro, s-a inundat. Apa a ajuns în saloanele gravidelor. După potop, de mâine vin călduri insuportabile.

"Valul de aer fierbinte se va extinde peste toată Europa, la noi în ţară ne aşteptăm la temperaturi record pentru luna iunie. Este posibil să se atingă sau chiar să se depăşească pe alocuri maximele absolute ale acestei luni", a declarat Simona Căpşună - meteorolog Observator.

De mâine o să avem în vestul ţării 37 de grade Celsius. Canicula va cuprinde apoi toată ţara şi va urca temperaturile la 39 de grade Celsius luni şi marţi. Iar aerul tropical va rămâne deasupra ţării noastre şi în primele zile din iulie.