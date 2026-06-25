Vremea de mâine 26 iunie. Canicula cuprinde toată ţara. Zonele unde temperaturile ajung la 37 grade
Cupola de foc se extinde peste toată ţara, cu temperaturi maxime cuprinse între 29 şi 37 de grade. Sunt anunţate averse pe alocuri, îndeosebi în Oltenia, Muntenia şi în zonele montane, unde vor avea loc descărcări electrice şi căderi de grindină de mici dimensiuni. Vremea va fi deosebit de caldă pe litoral, unde temperatura apei mării va ajunge la 24 de grade.
La noapte, cerul va fi mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului, când în sudul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură, vor fi unele înnorări. Pe alocuri se vor semnala averse, în general de 5...10 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 10...12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.
Vemea de mâine 26 iunie în ţară
Valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și îl va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat.
Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 36...37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara la munte, în Oltenia și Muntenia. Pe alocuri vor fi averse, în general de 5...10 l/mp, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, de 1...2 cm.
Vremea de mâine 26 iunie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, valul de căldură va persista. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.
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În Cluj-Napoca, ziua de vineri vine cu un cod portocaliu de căldură, iar temperatura maximă va ajunge la 33 de grade. Vântul va sufla slab, iar minima va coborî până la 17 grade.
Vremea de mâine 26 iunie pe litoral
Vremea va fi caldă, pe alocuri călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza, când rafalele vor atinge 40...45 km/h.
Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 24 de grade, cele mai ridicate urmând să fie în nord.
Vremea de mâine 26 iunie la munte
Vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând orele amiezii și ale serii, când, îndeosebi în zona Carpaților Meridionali, pe alocuri vor fi averse, în general de 5...10 l/mp, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, de 1...2 cm.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe arii restrânse în prima parte a intervalului, când rafalele vor atinge 40...45 km/h. Intensificări de scurtă durată vor fi posibile și în timpul ploilor.