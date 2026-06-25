Vremea de mâine 26 iunie. Canicula cuprinde toată ţara. Zonele unde temperaturile ajung la 37 grade

Vremea la noapte

Vemea de mâine 26 iunie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și îl va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 36...37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara la munte, în Oltenia și Muntenia. Pe alocuri vor fi averse, în general de 5...10 l/mp, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, de 1...2 cm.

Vremea de mâine 26 iunie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, valul de căldură va persista. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.