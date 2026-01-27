Vremea de mâine 28 ianuarie. Ploi mărunte şi ceaţă pe arii restrânse. Maxime între 4 şi 12 grade
Vremea de mâine va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi în special spre seară și noaptea, în vest, centru și nord. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în Banat și pe litoral. Temperaturile maxime vor ajunge până la 12 grade, iar ceața va apărea local, dimineața și noaptea.
La noapte, nebulozitatea va persista în centrul, sudul și estul țării, unde, pe alocuri, se vor mai semnala ploi. La munte vor fi precipitații mixte, iar pe creste, în special, va ninge și se va mai depune un strat de zăpadă. În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -5 și 4 grade. Local se va forma ceață, iar izolat vor fi condiții de polei sau ghețuș.
Vremea de mâine 28 ianuarie în ţară
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor, cu precădere în vestul și sudul țării. Cerul va fi temporar noros, iar din orele serii și mai ales în timpul nopții va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și pe litoral (rafale de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 4 și 12 grade, iar cele minime între -5 grade în depresiunile din estul Carpaților și 7 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe arii restrânse.
Vremea de mâine 28 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, temperaturile vor fi peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate pe timpul nopții, când crește probabilitatea pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi între 9 și 11 grade, iar minima între 0 și 2 grade. Dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.
În Cluj-Napoca, vremea va fi instabilă, cu șanse moderate de precipitații. Cerul va rămâne predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 3 grade, iar cele minime vor coborî până la 1 grad. Vântul va fi slab.
Vremea de mâine 28 ianuarie la munte
La munte, vremea se va menține rece, cu temperaturi negative. Probabilitatea de precipitații este ridicată, iar în zona submontană acestea vor fi mixte. La altitudini mari, va ninge. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane înalte, unde rafalele vor atinge 60...70 km/h.
