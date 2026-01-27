Vremea de mâine 28 ianuarie. Ploi mărunte şi ceaţă pe arii restrânse. Maxime între 4 şi 12 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 28 ianuarie în ţară

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor, cu precădere în vestul și sudul țării. Cerul va fi temporar noros, iar din orele serii și mai ales în timpul nopții va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și pe litoral (rafale de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 4 și 12 grade, iar cele minime între -5 grade în depresiunile din estul Carpaților și 7 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe arii restrânse.

Vremea de mâine 28 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, temperaturile vor fi peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate pe timpul nopții, când crește probabilitatea pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi între 9 și 11 grade, iar minima între 0 și 2 grade. Dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.