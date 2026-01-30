Trump se pregătește să anunțe cine va fi președintele Băncii Centrale a SUA. Cine ar putea prelua conducerea

Președintele Donald Trump urmează să anunțe vineri alegerea sa pentru a-l înlocui pe Jerome H. Powell în funcția de președinte al băncii centrale a SUA, Rezerva Federală (FED) și este așteptat să-l selecteze pe Kevin M. Warsh, fost oficial Fed, potrivit mai multor surse anonime, care nu au fost autorizate să discute public decizia, relatează New York Times.

Se așteaptă ca Trump să îl numească pe Kevin Warsh președinte al Rezervei Federale a SUA - Sursa: Profimedia

Nicio decizie nu este definitivă până la anunțul oficial, dar Trump s-a întâlnit joi cu Warsh la Casa Albă. Președintele le-a spus jurnaliștilor că va anunța în curând pe cineva "cunoscut de toată lumea din lumea financiară".

Mai mult decât atât, Donald Trump a sugerat candidatura lui Warsh joi seară, la premiera documentarului "Melania", despre Prima Doamnă.

"Mulți oameni cred că aceasta ar fi fost o alegere potrivită cu câțiva ani în urmă", a adăugat Trump, făcând, aparent, referire la Warsh, pe care aproape l-a ales ca președinte Fed în primul său mandat. În schimb, Trump l-a numit pe Powell, care a devenit rapid ținta criticilor sale pentru refuzul de a ceda cererilor președintelui de a reduce costurile de împrumut.

Donald Trump s-a întâlnit joi cu Warsh la Casa Albă

Trump a declarat în mod repetat că va alege un președinte Fed care să susțină scăderea ratelor dobânzilor, care în prezent se situează între 3,5% și 3,75%. Președintele a cerut, însă, reducerea lor până la 1%, susținând că Statele Unite ar trebui să aibă cea mai mică dobândă din lume.

Joi, el a atacat Fed pentru decizia de a menține ratele neschimbate, afirmând că Powell "nu are absolut niciun motiv" să păstreze dobânzile la nivelul actual.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe nu a răspuns solicitărilor de comentarii privindu-l pe Kevin Warsh.

Cine este Kevin M. Warsh

Warsh a fost numit prima dată la Fed de președintele republican George W. Bush și a servit ca guvernator Fed între 2006 și 2011. La 35 de ani, a devenit cel mai tânăr guvernator din istoria băncii centrale. Ar fi putut rămâne în funcție până în 2018, când înceta oficial mandatul său, dar a demisionat în 2011, criticând continuarea politicii monetare excepțional de relaxate, adoptate de Fed pentru a sprijini redresarea după criza financiară din 2008-2009.

El a susținut necesitatea unor rate mai scăzute, cerând totodată o "schimbare de regim" la Fed. Warsh, cu legături strânse la Wall Street, lucrează în prezent cu investitorul miliardar Stanley Druckenmiller, apropiat de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei lui Trump, care a condus procesul de selecție pentru următorul președinte Fed.

Anunțul de vineri va marca încheierea unui proces extins de selecție. La un moment dat, Bessent ar fi luat în considerare peste 10 candidați, printre care Kevin A. Hassett, actual director al Consiliului Național Economic de la Casa Albă, și Christopher J. Waller, actual guvernator Fed. Rick Rieder, executiv de top la BlackRock, cel mai mare manager de active din lume, a fost, de asemenea, finalist.

Trump a declarat public că și-ar fi dorit ca Hassett să rămână la Casa Albă.

