Elevii de clasa a noua vor fi prima generaţie de liceeni care învaţă după planuri moderne, inspirate din experienţa şcolilor din Vest. Ei vor putea să aleagă singuri ce discipline studiază în afara celor obligatorii. Printre materiile opţionale se numără inteligenţa artificială, robotica, ore cu animale şi practică în piaţa muncii.

Noile planuri de învăţământ care se aplică de la toamnă în licee oferă adolesenţilor libertatea de a-şi crea propriul orar şi conecteze şcoala cu cerinţele societăţii şi ale pieței muncii. La profilul matematică-informatică, de exemplu, la clasaa noua, materiile comune reprezintă 65%. Materia de specialitate, 25 la suta. Iar materia la decizia elevului, 10 procente. Dar cu cat elevul creste, creste si procentul pentru opţionale. Aşa că la clasa a douasprezecea ajunge undeva la 30. Tocmai pentru a-l ajuta pe copil să studieze ce ii este necesar pentru Bacalaureat sau pentru admiterea la facultate.

Proiectul a fost propus de Daniel David, fostul ministru al Educaţiei

"Pot fi discipline de cunoastere personala, de robotica, de AI, care nu sunt prinse in disciplinele obligatorii. Matematica in limba franceza poate fi de interes, franceză pentru domeniul medical. Dezvoltare in cariera, dezvoltare personala, autocunoastere", a declarat Bogdan Cristescu, director CNCE în Ministerul Educaţiei. La orele opţionale, grupurile de cursanţi pot fi alcătuite din elevi din clase diferite. "Apreciez componenta lucrului pe grupe este un pas important pentru o finanţare adecvată poate în timp va conduce desfiinţarea claselor aşa cum le ştim noi, către ceea ce insemana trasee indivuduale curriculare asumate de copii", a declarat Marian Staş, expert în Educaţie.

În plus, adolescenţii pot studia o disciplină doar un modul şi să înveţe altceva în următoarele. Proiectul a fost propus de Daniel David, fostul ministru al Educaţiei, care a demisionat luna trecură. Premierul nu a găsit încă un înlocuitor.

