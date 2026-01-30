Nicuşor Dan exclude "ruperea trans-atlantică". Ce spune despre viitoarea vizită în SUA 

Nicuşor Dan afirmă că, în cadrul vizitei pe care a fost invitat să o facă în Statele Unite ale Americii, şi-a propus să poarte discuţii pe mai multe paliere. El spune că nu s-a stabilit luna în care va avea loc vizita sa peste ocean.

Întrebat când va avea loc vizita sa în SUA, Nicuşor Dan a răspuns: "Foarte probabil în cursul acestui an. Că este martie, că este aprilie, că este iunie, o să mai vedem. Există invitaţia, numai că eu vreau să tratăm această invitaţie în modul cel mai serios. Există discuţii pe mai multe paliere economice, pe energia din regiune, pe alte tipuri de colaborări economice şi îmi doresc ca în momentul în care mergem acolo, această vizită să aibă cu adevărat o substanţă economică, dincolo de cea de securitate care este cumva subînţeleasă", a explicat şeful statului, joi seară, la Digi 24.

Nicuşor Dan exclude scenariul "ruperii trans-atlantice"

El a spus că "exclude acest scenariu de rupere trans-atlantică". "Nu cred că se va întâmpla", a afirmat Nicuşor Dan, referindu-se la ipoteza în care România ar avea de ales între relaţia cu SUA şi cea cu Uniunea Europeană.

Nicuşor Dan a vorbit şi despre politica externă a României de când a preluat mandatul. "Eu cred că în politica externă rolul preşedintelui nu este să obţină titlu de presă în presa internaţională. Preşedintele României a spus: e aşa sau e aşa. Cred că noi în politică externă, cel puţin în aceste 8 luni pe care le-am parcurs, am avut nişte obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit.

A trebuit să închidem o perioadă de ezitări şi de promisiuni neîmplinite şi de răspunsuri niciodată ferme cu privire la Franţa. (...) Deci în momentul de faţă parteneriatul nostru cu Franţa este funcţional şi nu mai există rămăşiţe istorice. Avem o colaborare foarte bună cu Germania, am fost acolo, a fost premierul chiar săptămâna asta, am fost la Londra. Am avut o chestiune bilaterală cu Austria care risca să ne scoată din parcursul pe OCDE, am rezolvat-o, de asemenea. Am avut cu Comisia Europeană diverse probleme pe PNRR, pe procedura de deficit, le-am rezolvat, de asemenea.

Deci, în opinia mea, ceea ce noi trebuie să facem pe politică externă, cel puţin în stadiul la care suntem, este să reglăm toate aceste chestiuni bilaterale, unele multilaterale astfel încât să fim un partener serios. Şi după aceea, în faza următoare, să reuşim să facem acea diplomaţie economică, să reuşim să vedem care este potenţialul de dezvoltare pe fiecare din relaţiile economice. Nu suntem încă aici, dar pe partea de a pune bazele, în opinia mea, am făcut un lucru bun", a declarat preşedintele.

