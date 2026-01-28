O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia! Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci.

Nisipul nu se mai vede în multe zone. A dispărut sub dune de vietăţi marine, aduse pe ţărm de valuri mari, stârnite de vântul puternic din ultimele zile. Marea a înaintat 15 metri pe plajă, iar o umbrelă cu stuf şi mai mulţi palmieri au intrat acum la apă.

Plajele din Mamaia Nord, acoperite de scoici și rapane

"Toate aceste organisme, scoici, care stau pe fundul mării şi în nisip sunt cumva aruncate de curenţi pe mal", a explicat Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific.

"O iarnă ceva mai călduţă i-a permis rapanei să nu mai rămână îngropată atâta timp. Şi o furtună nu foarte mare, dar cu valuri mari din larg, au scos-o la mal în cantităţi impresionante", a declarat Victor Niţă, biolog marin.

Specii invazive descoperite pe litoralul românesc

În covorul de vietăţi marine, cercetătorii au descoperit specii interesante.

"Avem o scoică venită din Asia, mult mai recent decât rapana. Dacă marea e tot mai caldă şi tot mai productivă de substanţă organică vine tot mai mult influenţa mediteraneană şi iată avem specii invazive", a spus Adrian Bîlbă, cercetător ştiinţific.

Pentru localnici, peisajul este spectaculos, însă disconfortul apare rapid, mai ales din cauza mirosului.

Stratul gros de scoici este, însă, un pericol pentru cei care se aventurează acum pe plajă sau în mare.

"De aia folosesc papuci speciali. Este peste tot acolo. Prima oară m-am tăiat la picior şi din cauza frigului nu am simţit", a precizat un turist străin.

Biologii spun că fenomenul nu este semn că marea este poluată şi nu va avea niciun efect negativ.

