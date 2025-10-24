România, sub Cod galben de vânt puternic. Alerta ANM, prelungită până sâmbătă dimineaţa

Articolul continuă după reclamă

Intensificări de vânt vor mai fi şi în restul ţării, cu viteze de 40...50 km/h. De la ora 21 până sâmbătă la ora 10, este emisă o avertizare cod galben pentru Carpaţii Orientali şi estul Carpaţilor Meridionali.

"Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h", au mai transmis meteorologii.

