Sezonul de schi în Postăvaru, deschis cu zăpadă artificială. Cum va fi vremea de Crăciun şi Anul Nou

Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă care nu mai au răbdare să vină ninsorile. În Masivul Postăvaru a fost pornit sistemul de producere a zăpezii artificiale.

Instalațiile funcționează fără oprire pentru a asigura un strat constant de zăpadă pe pârtiile Lupului Superior, Doamnei, Kanzel și Ruia.

Cu mai puțin de 10 zile înainte de Crăciun, temperaturile scăzute, între -2 și -4 grade Celsius, sunt ideale pentru producerea zăpezii artificiale, iar pârtiile sunt pregătite pentru schiori și snowboarderi.

Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion

În perioada 22 - 29 decembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar și deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În primele zile din 2026, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

