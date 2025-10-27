Doar primele 10 zile de octombrie au ieşit în evidenţă prin ploile record. Dar de sâmbătă intrăm în noiembrie, o lună recunoscută pentru vremea mohorâtă, cu frig pătrunzător sau chiar cu ploi îngheţate şi ninsori. Iată prognoza meteo pentru întreaga lună care urmează.

Pentru această săptămână nu sunt prevăzute fenomene meteo extreme. Luna octombire, care încă nu s-a încheiat, a început în forţă, cu ploi care au dus la acumularea unor cantităţi de apă mai mari decât cantităţile maxime absolute înregistrate în ultimii 70 de ani la noi în ţară în Dobrogea, dar şi în Bucureşti. Aceste cantităţi maxime absolute înseamnă de 2-3 ori mai mult decât ar trebui să plouă în toată luna. Atunci a fost emis şi un cod roşu controversat. A fost vorba despre un ciclon temperat, sinonim cu furtună.

Avem un ciclon şi acum. Este un ciclon islandez, pentru că acolo s-a format, se află în nordul Europei şi lasă şi la noi în ţară, la periferie, nişte ploi slabe în zilele următoare. De miercuri, linişte şi pace pentru că vine anticiclonul care aduce vreme bună. Cresc şi temperaturile, chiar şi la 20 de grade.

În general, ninsorile la noi în ţară, în zona de munte, pot fi oricând în timpul anului. În Bucureşti, cel mai timpuriu strat de zăpadă a fost pe 25 octombrie 2014. Poate să ningă în noiembrie inclusiv la câmpie, dar deocamdată estimările sunt că luna noiembrie se anunţă mai caldă decât normal, cu precipitaţii puţine, iar acelea care vor veni vor fi ploi.

