Vremea de mâine 17 decembrie. Ceaţă şi burniţă în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 3 şi 14 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 17 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformã şi ceaţã, posibil asociatã, trecãtor, cu burniţã în zonele joase de relief, local din sudul şi sud-estul ţãrii şi pe alocuri în rest, cu precãdere în vest şi centru. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -10 grade în depresiuni, cu precãdere din estul Transilvaniei, şi 7 grade în Dealurile de Vest.

În zonele joase de relief din sudul şi sud-estul ţãrii va fi nebulozitate stratiformã în cea mai mare parte a intervalului şi local ceaţã, posibil asociatã trecãtor cu burniţã, îndeosebi în prima parte a zilei şi noaptea. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu ceaţã pe alocuri dimineaţa şi înnorãri noaptea, când doar izolat în nord-vest, trecãtor, va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri noaptea, pe arii restrânse în Carpaţii de Curburã. Temperaturile maxime, mai mari decât cele climatologic specifice datei, îndeosebi în zonele montane şi submontane, se vor încadra între 3 şi 14 grade, iar cele minime se vor situa între -10 şi 6 grade.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte puţin faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va fi de 6 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.