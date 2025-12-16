Antena Meniu Search
Vremea de mâine 17 decembrie. Ceaţă şi burniţă în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 3 şi 14 grade

Ceaţa va pune stăpânire pe întreaga ţară. Temperaturile maxime, mai mari decât normalul perioadei. Iată prognoza meteo de mâine 17 decembrie. 

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 15:05
La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformã şi ceaţã, posibil asociatã, trecãtor, cu burniţã în zonele joase de relief, local din sudul şi sud-estul ţãrii şi pe alocuri în rest, cu precãdere în vest şi centru. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -10 grade în depresiuni, cu precãdere din estul Transilvaniei, şi 7 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 17 decembrie în ţară

În zonele joase de relief din sudul şi sud-estul ţãrii va fi nebulozitate stratiformã în cea mai mare parte a intervalului şi local ceaţã, posibil asociatã trecãtor cu burniţã, îndeosebi în prima parte a zilei şi noaptea. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu ceaţã pe alocuri dimineaţa şi înnorãri noaptea, când doar izolat în nord-vest, trecãtor, va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri noaptea, pe arii restrânse în Carpaţii de Curburã. Temperaturile maxime, mai mari decât cele climatologic specifice datei, îndeosebi în zonele montane şi submontane, se vor încadra între 3 şi 14 grade, iar cele minime se vor situa între -10 şi 6 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.

Vremea de mâine 17 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

În Cluj, vremea se mai încălzeşte puţin faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va fi de 6 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.

Vremea de mâine 17 decembrie la munte

Valorile termice se vor menţine mai ridicate decât normele climatologice specifice acestei perioade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri noaptea, pe arii restrânse, în Carpaţii de Curburã.

Redactia Observator
Observator

