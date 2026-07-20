Avertisment pentru cei care se gândesc la vacanţe în Italia, Franţa şi Spania. Pompierii continuă să se lupte cu incendii de vegetaţie de proporţii. Oraşe întregi au fost evacuate din calea flăcărilor, iar situaţia s-ar putea agrava. Urmează încă un val de caniculă care ar putea provoca noi incendii de pădure.

Spania este pârjolită de un incendiu care a devastat vegetaţia pe un perimetru de80 de kilometri în apropiere de Zaragoza. Peste 1.200 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă.

Dezastru şi la Guadalajara, în apropiere de Madrid, unde pompierii înfruntă cel mai mare focar înregistrat vreodată în acea zonă.

"În acest moment, avem aproximativ 26.000 de hectare arse. Avem un perimetru de 120 de kilometri şi în această seară focul a avansat cu aproximativ 10 kilometri", a declarat Mercedes Gomez, ministra Dezvoltării Sustenabile.

Articolul continuă după reclamă

27 de departamente, risc ridicat de incendii

Lucrurile merg din rău în mai rău. În Spania începe de mâine al treilea val de căldură de anul acesta care va aduce temperaturi de 44 de grade Celsius.

Foc de nestins şi în Franţa, în departamentul Var, pe coasta de Azur. Mai multe case au fost complet distruse de flăcări, iar 2.000 de localnici şi-au abandonat locuinţele şi au fugit.

"Am ieşit şi văzut un nor de fum. Câteva minute mai târziu, flăcări uriaşe. S-au apropiat rapid de casă şi în 10 minute, cât mi-a luat să scot maşina şi să iau câteva lucruri, focul se apropiase din toate părţile", spun martorii.

27 de departamente au fost plasate sub risc ridicat de incendii forestriere, iar 6 sub cod portocaliu de caniculă.

În Sardinia, pompierii nu fac faţă focarelor care se reaprind la scurt timp după ce le-au stins. 500 de hectare au ars în centrul insulei, iar cel puţin 20 de ferme au fost afectate.