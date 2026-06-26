Meteorologii anunţă că temperaturile medii se vor situa peste cele specifice perioadei şi în luna iulie, în special în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale. Totodată, cantităţile de ploaie vor fi în jurul celor normale în majoritatea regiunilor, dar deficitare, în unele zone.

Ce se întâmplă cu vremea după 29 iunie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni - Shutterstock

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie

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Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 6-13 iulie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 13-20 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 20-27 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.