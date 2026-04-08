Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală

În cursul zilei de miercuri, în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului, precum şi în sud-vestul, estul şi nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

În cursul aceleiaşi zile, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, va fi viscol puternic cu rafale de 110...130 km/h şi cu vizibilitate sub 50 de metri, aşa încât pentru aceste zone meteorologii au emis Cod portocaliu de vreme rea.

În ziua următoare, în Carpaţii Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, iar la altitudini mai mari de 1600 de metri va fi viscol puternic cu rafale de 100...120 km/h şi cu vizibilitate sub 50 de metri.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Meteorologii estimează, pentru următoarele zile, o vreme mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în zona Municipiului București, cu cer noros și ploi slabe, posibil lapoviță.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 - 9 aprilie, ora 9:00, în Capitală, valorile termice se vor situa sub cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări temporare și trecător, îndeosebi în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 - 15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de trei grade.

De joi dimineața până vineri, la ora 10:00, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei din calendar. Cerul va avea înnorări și mai ales seara și noaptea, temporar, vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță.

Vântul va sufla slab și moderat, maxima nu va depăși 13 grade, în timp ce minima va oscila între două și patru grade. ANM precizează că, în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 - 10 aprilie, ora 10:00, zona Municipiului se va afla sub o informare de vreme deosebit de rece.

