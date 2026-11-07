România, în prim planul industriei americane de film. Mungiu invită Hollywoodul să filmeze în țara noastră

România va fi, în premieră, țara aflată în centrul atenției la American Film Market (AFM), unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei cinematografice. Între 10 și 15 noiembrie, la Los Angeles, cineaștii și producătorii români își vor prezenta cele mai recente proiecte și vor discuta oportunități de colaborare cu reprezentanți ai industriei internaționale de film. Din delegație va face parte și regizorul Cristian Mungiu, cu filmul "Fjord", în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve.

American Film Market, cunoscut în mod tradițional pentru accentul pus pe cinematografia comercială, își îndreaptă anul acesta atenția către filmele de autor din România. Evenimentul se va desfășura în perioada 10-15 noiembrie, la hotelul Fairmont Century Plaza din Los Angeles.

România este prima țară desemnată vreodată „Country of Focus” în cadrul AFM. Organizația Creative Romanian Filmmakers (CRFM) va participa cu o delegație formată din regizori, producători și companii de producție, care își vor prezenta cele mai noi filme și vor avea întâlniri cu profesioniști din industrie pentru a discuta despre filmările în România și posibilitățile de coproducție internațională, scrie The Hollywood Reporter.

România, în premieră în centrul atenției la American Film Market

"România face parte de mulți ani din comunitatea AFM și suntem mândri să îi recunoaștem contribuția la cinematografia mondială, desemnând-o prima noastră țară de interes special. Împreună cu Creative Romanian Filmmakers, așteptăm cu nerăbdare să prezentăm talentul excepțional al țării și oportunitățile de colaborare internațională", a declarat Jackie Brenneman, președinte și director general al Independent Film & Television Alliance (IFTA), organizația care produce AFM.

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Mihai Lupu, directorul executiv al Creative Romanian Filmmakers, a subliniat importanța acestei recunoașteri pentru industria cinematografică românească.

"Din 2016, Creative Romanian Filmmakers a adus producători români la cele mai importante piețe și festivaluri de film din lume, iar American Film Market a fost întotdeauna o oprire esențială în acest parcurs. Desemnarea României drept Country of Focus în acest an reprezintă un moment de referință pentru întreaga noastră industrie, o invitație adresată cumpărătorilor, agenților de vânzări și producătorilor de a descoperi poveștile, talentele și locațiile din România și de a construi parteneriate de durată cu noi", a declarat acesta.

Cristian Mungiu participă cu "Fjord", filmul care reprezintă România la Oscar

Din delegația României va face parte și regizorul Cristian Mungiu, care va participa cu drama „Fjord”, recompensată cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

„Fjord” este propunerea oficială a României pentru categoria Cel mai bun lungmetraj internațional la Premiile Oscar și este considerat unul dintre favoriții pentru includerea pe lista preliminară a Academiei Americane de Film, care urmează să fie anunțată pe 15 decembrie.

"Anul acesta, un film românesc a fost premiat la fiecare festival important. Cred că filmele românești au un potențial real pe piețele internaționale, nu doar la festivaluri, ci și în fața unui public mai larg. Din acest punct de vedere, campania pentru sezonul premiilor și lansarea cinematografică a filmului Fjord în America de Nord par promițătoare", a declarat Cristian Mungiu.

Regizorul a vorbit și despre avantajele României ca destinație pentru producții cinematografice internaționale.

"Nu doar că mecanismul românesc de rambursare a unei părți din cheltuielile de producție funcționează din nou, dar am început și discuții cu autoritățile române despre asigurarea unei finanțări în avans pentru acest mecanism. Sperăm să vedem rezultate concrete chiar din 2027", a precizat Mungiu.

România își promovează oportunitățile de producție cinematografică la Los Angeles

Pe 14 noiembrie, între orele 16:00 și 17:00, Cristian Mungiu va participa la dezbaterea „Beyond the New Wave: Romania as Your Next Production Partner” („Dincolo de Noul Val: România, următorul tău partener de producție”), organizată pe scena Constellation de la Fairmont Century Plaza.

Alături de regizor vor participa Valentin Savu, director general al Oficiului de Film și Investiții Culturale din România, Alma Bacula, director de producție și partener la Icon Films, precum și producătorii Iuliana Tarnovetchi, Gabriel Popescu și Ionuț Ionescu.

Discuțiile vor viza oportunitățile de filmare în România, colaborările cu producători locali și accesarea stimulentelor financiare oferite de stat pentru realizarea producțiilor cinematografice.

Patru filme românești vor fi prezentate la American Film Market

În cadrul AFM vor fi organizate proiecții pentru patru producții românești, la cinematograful AMC Century City 15:

"Comatogen", regizat de Igor Cobileanski

"Gone Guy", regizat de Andrei Dăscălescu

"Grounded", regizat de Ligia Ciornei

"The Circle", regizat de Valeriu Andriuță

La eveniment vor participa și numeroase companii românești din industria cinematografică.