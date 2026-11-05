Vremea de mâine 6 noiembrie. Temperaturile scad dramatic. Zonele din România unde vor fi -7 grade

Vremea se răcește în România, iar temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă. Meteorologii anunță minime de până la -7 grade Celsius în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi cel mult 4 grade.

La noapte, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe pe arii restrânse (sub 5 l/mp) în Oltenia și cu totul izolat în Banat, Crișana, posibil și în Muntenia și Transilvania. La munte, local în Carpații Meridionali și în Munții Banatului pe spații mici vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Delta Dunării (pana la 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade izolat în nord-vestul Munteniei și 13 grade în Dealurile de Vest.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 6 noiembrie în țară

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, dar se va înnora treptat în Oltenia, Crișana și parțial în Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, zone în care pe suprafețe mici va fi burniță. În special în a doua parte a intervalului, local în regiunile vestice, sudice, în centru și izolat în restul teritoriului va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură (viteze la rafală de 60...70 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -7 grade în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 6 noiembrie în București și în Cluj

La noapte, vremea va fi rece pentru această dată, cu o minimă termică de 1...2 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească, spre -1 grad. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. În a doua parte a intervalului va crește probabilitatea de formare a ceții.

Vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice diurne se vor apropia de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă, mai scăzută față de norma perioadei, va fi de 0...2 grade.

În Cluj, cerul va fi parțial noros, iar maxima zilei va urca la 10 grade Celsius.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 6 noiembrie la munte

Valorile termice diurne vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă și vor caracteriza o vreme mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales în partea a doua a intervalului în Carpații Orientali și Meridionali, unde pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, mixte, iar la altitudini de peste 1500 m, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, mai ales ziua, pe creste (rafale de 70...90 km/h).