Vremea face ravagii în mai multe zone din ţară. După ce am îndurat cu toţii gerul, acum, în funcţie de judeţ, trecem printr-un scenariu diferit. În Gorj, spre exemplu, pericolul de inundaţii a speriat localnicii, după ce a plouat cu nemiluita. Însă nici ninsorile nu dau, încă pace. Pe drumurile din ţară, s-a muncit la foc continuu pentru deszăpezire. În Bihor, însă, temperatura ceva mai caldă de afară a fost cea care a adus probleme.

După zile întregi de ger crunt, creşterea uşoară a temperaturilor a dus la formarea unor sloiuri uriaşe de gheaţă pe râul Botiza din Maramureş. Maldărul în mişcare a împiedicat scurgerea normală a apei, iar, pe mai multe porţiuni, s-au format blocuri de gheaţă şi la mal. Pentru a preveni inundaţiile, autoritățile au intervenit cu un buldoexcavator, au deblocat albia şi au asigurat fluxul cursului de apă.

În pericol de inundaţii

În alte părţi, zăpada a continuat să dea bătăi de cap şoferilor. În judeţul Vâlcea, pe DN7A, utilajele au intervenit pentru deszăpezirea drumului. Drumarii au muncit la foc continuu și în zona Obârșia Lotrului.

Articolul continuă după reclamă

În paralel, ploile fac prăpăd în alte zone din ţară. În Târgu Jiu, codul portocaliu de precipitaţii a adus pericolul de inundaţii. Pârâul din zona cartierului Primăverii a ieșit din matcă aseară, iar apa a crescut rapid cu o jumătate de metru. Autorităţile au intervenit cu saci de nisip.

Pompierii au intervenit şi în comuna Runcu, pentru evacuarea apei dintr-un beci dintr-un spațiu de depozitare al unui operator economic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰