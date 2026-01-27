Vremea 26 ianuarie-23 februarie. După o săptămână de precipitaţii abundente, se încălzeşte uşor

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, în intervalul 26 ianuarie-23 februarie. După o săptămână cu precipitaţii abundente, temperaturile vor fi puţin peste media anuală.

Femeie cu umbrelă galbenă stând la trecerea de pietoni din oraș pe vreme de zăpadă, atmosferă urbană de iarnă - Shutterstock

Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, până în 23 februarie, în toată ţara, anunţă marţi meteorologii. De asemenea, prognozează că săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie va fi caracterizată de precipitaţii abundente în toate regiunile.

Prognoza meteo 26 ianuarie 2026-2 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane şi sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în zona Carpaţilor Meridionali.

Prognoza meteo 2 februarie 2026-9 februarie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunlor. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Prognoza meteo 9 februarie 2026-16 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării. Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile vestice şi sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo 16 februarie 2026-23 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor avea o tendinţă uşor excedentară în toate regiunile.

