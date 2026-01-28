Antena Meniu Search
Când va trece România la euro? Răspunsul premierului Ilie Bolojan

Premierul român Ilie Bolojan a anunțat miercuri când ar putea România să înceapă procedurile pentru adoptarea monedei Euro. Acum nu este pe agendă, dar ar putea fi o temă pentru alegerile din 2028, a spus șeful Guvernului.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 17:06
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre aderarea României la zona Euro în timpul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri, în Germania.

"Bulgaria îndeplinește componenta de deficit (...) până nu atingem o cotă sub 3%, această problemă nu este pe agendă (...) Ținta de anul acesta este de 6,3%- 6,2% (...) Până în 2030 ne-am propus să ajungem sub 3%, ar putea fi o tema pentru alegerile parlamentare din 2028", a spus Bolojan, conform Mediafax.

El a adăugat că înainte de viitoarele alegeri parlamentare, partidele din România ar putea semna un acord de țară prin care să sprijine proiectul aderării la zona Euro.

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială de două zile în Germania. El a fost primit de cancelarul federal Friedrich Merz.

