Informaţii şocante în ancheta accidentului în care au murit şapte tineri din Grecia. Şoferul care a făcut o depăşire inexplicabilă pe un drum din Timiş şi s-a zdrobit cu microbuzul de un camion ar fi avut cannabis în sânge. Un supravieţuitor susţine, însă, că tragedia a fost provocată de un sistem de siguranţă al maşinii, care ar fi blocat volanul. Victimele, suporteri ai clubului PAOK Salonic, au primit aseară un omagiu şi din partea antrenorului echipei, Răzvan Lucescu.

Toată Grecia a încremenit după accidentul cumplit de lângă Lugoj. Două sute de tineri care plecaseră în Franţa înaintea victimelor, pentru a-şi susţine echipa în meciul de la Lyon, au făcut cale întoarsă. S-au adunat la locul tragediei şi le-au adus un ultim omagiu în stil ultras. La 800 de kilometri distanţă, Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, depunea flori la stadion în memoria suporterilor. Sute de localnici au adus flori şi lumânări. "Toţi cei care susţin PAOK se consideră o familie, o familie imensă. Iar când apar astfel de situaţii emoţional se resimte enorm, se trăieşte la cote maxime", a declarat Răzvan Lucescu, antrenor PAOK.

Cei 3 tineri care au scăpat cu viaţă după ciocnirea infernală i-au uimit pe medici

Cei trei tineri care au scăpat cu viaţă după ciocnirea infernală i-au uimit pe medici. "Aproape miraculos, am putea spune, au supravieţuit. Unul dintre ei este internat în secţia de neurochirurgie, are leziuni minore. Al doilea este internat în secţia de ortopedie, având o fisură mică. Al treilea pacient are o fractură la nivelul coloanei cervicale, fără să afecteze măduva, fără paralizie", a declarat Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara. Unul dintre suporterii greci care aşteptau veşti la spital şi-a ieşit din fire. Bărbatul a fost dus la audieri şi are acum dosar penal pentru distrugere.

Poliţiştii aşteaptă rezultatele expertizei tehnice la care va fi supus microbuzul pentru a afla cauza accidentului. Până atunci, legiştii au descoperit altceva. Surse din investigaţie susţin că analizele toxicologice arată că şoferul microbuzului ar fi consumat substanţe interzise. Canabis, mai exact. Unul dintre supravieţuitori a declarat că l-a văzut fumând. Înainte de impact. Astfel de probe au fost recoltate de la toate victimele. Un supravieţuitor susţine, însă, că a maşina a avut o problemă tehnică. Susţine că sistemul care îl ajută pe şofer să ţină drumul drept ar fi blocat volanul.

"Domnul care s-a internat la ortopedie asta le-a spus şi prietenilor lui... S-a activat sistemul "lane assist". Sistemul acesta de "lane assist" din cauza căruia şoferul a pierdut controlul maşinii", a declarat Dimitris Koukoulas, medic. Experţii în conducere defensivă nu cred, însă, că aceasta ar putea fi cauza tragediei. "Controlul rămâne efectiv la şofer. El te atenţionează printr-o mişcare bruscă a volanului de revenire în bandă, nu de ieşire. Ar putea fi neatenţia. Poate s-a uitat pe telefon", a declarat Beniamin Lucescu, președinte Federația Operatorilor Români de Transport. "Aceste tipuri de sisteme electronice nu prea au cum să facă asta. În momentul în care tu tragi mai ferm de volan el se dezactivează. Există şi posibilitatea să fi adormit. La volan nu adormim întotdeauna cu ochii închişi, adormim cu ochii deschişi şi ai nevoie de 2-3 secunde să ajungi pe contrasens", a declarat Silviu Toma, instructor conducere defensivă.

Presa din Grecia a numit "Drumul Diavolului" şoseaua pe care au murit cei şapte greci. Tinerii mergeau deja de 14 ore când microbuzul pe care îl conducea pe rând s-a zdrobit de camion după o depăşire inexplicabilă. Intraseră în ţară pe la Calafat şi mai aveau 10 kilometri până să ajungă pe autostradă. Drumul Naţional 6, unde a avut loc impactul mortal, este unul dintre cele mai periculoase din ţară. 325 de accidente au avut loc anul trecut pe el, iar 43 de oameni au murit. "Dacă era autostrada de la Lugoj până la Craiova, cum este ea gândită, acest vehicul nu avea ce să caute pe DN6", a declarat Ionuţ Ciurea, Asociaţia Pro Infrastructură. Statisticile arată că cel mai mare risc de accidente pe DN6 este între orele 11:00 şi 15:00. Inclusiv tragedia greacă a avut loc în acest interval.

