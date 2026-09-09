Vremea de mâine 10 septembrie. Temperaturi de până la 35 de grade, dar și averse și descărcări electrice

Vremea rămâne călduroasă în mare parte din țară, cu temperaturi care vor urca până la 35 de grade. În același timp, în mai multe regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales în nord, vest și în zonele montane.

La noapte, cerul va fi mai mult senin, dar în a doua parte a nopții se va înnora în nordul Banatului, Crișana, Maramureș, precum și în nord-vestul Transilvaniei, unde izolat vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări (viteze în general de 40...45 km/h) în sudul Banatului, în Podișul Moldovei și la munte la altitudini mari (rafale de 50...60 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceață în sudul, estul și centrul teritoriului.

Vremea de mâine 10 septembrie în ţară

Vremea va fi călduroasă, pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse (cantități de apă de 1...5 l/mp și izolat de 6...10 l/mp) și descărcări electrice, local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei.Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei (viteze la rafală în general de 40...50 km/h) în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana.Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

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Vremea de mâine 10 septembrie în Bucureşti

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 12...15 grade.

Vremea va fi frumoasă, dar călduroasă, cu o maximă termică de 31...32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...17 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade. Presiunea atmosferică va fi variabilă în timpul zilei, apoi seara și noaptea va crește.

Vremea de mâine 10 septembrie pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua (rafale de până la 45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 26 de grade, iar cele minime între 18 și 20 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade.

Vremea de mâine 10 septembrie la munte

La munte, vremea va fi schimbătoare, cu perioade de instabilitate atmosferică. Cerul va avea înnorări temporare, iar local sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1–5 l/mp, iar izolat pot ajunge la 6–10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei va avea intensificări locale în zona montană, cu rafale care pot atinge, în general, 40–50 km/h.