Copernicus: August, cea mai caldă lună înregistrată vreodată. Seceta severă din România, menţionată în raport

August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată, arată ultimul raport al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice (C3S), gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF). Raportul menţionează seceta extremă din mai multe state, inclusiv România.

"Cu o temperatură medie globală a aerului la suprafaţă cu 1,65 °C mai ridicată decât valoarea de referinţă preindustrială estimată, luna august a acestui an a fost prima lună care a depăşit pragul de 1,5 °C din noiembrie 2025", arată, joi, Copernicus, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în această lună s-a înregistrat cea mai ridicată medie lunară a temperaturii suprafeţei mării (SST) din istorie în oceanul extrapolar, la egalitate cu luna martie 2024, precum şi cea mai ridicată temperatură zilnică globală a suprafeţei mării din istorie în oceanul extrapolar, de 21,11 °C.

În acelaşi timp, s-au înregistrat valori record ale SST în Pacificul tropical, o zonă în care un eveniment El Niño potenţial extrem continuă să se intensifice.

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"Impactul acestui fenomen se resimte deja pe uscat, condiţiile favorizând intensificarea incendiilor sezoniere în Indonezia, conform raportului Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS)", avertizează specialiştii.

Potrivit acestora, luna august a marcat sfârşitul celei mai calde veri înregistrate vreodată în Europa de Vest, depăşind recordul anterior stabilit în 2003.

"Regiunea a înregistrat, de asemenea, noi valuri de căldură în august, continuând o perioadă excepţională de căldură extremă care a început în luna mai. O mare parte a regiunii, precum şi zone întinse din Europa Centrală şi de Est, s-au confruntat, de asemenea, cu o secetă generalizată în luna august, care, în unele cazuri, persistă încă din luna mai, fiind semnalate condiţii severe de secetă în Franţa, Regatul Unit, Ungaria, România şi Serbia", se mai arată în comunicatul citat.

În regiunile afectate de secetă, debitele principalelor râuri europene au fost excepţional de scăzute, printre acestea numărându-se - de la vest la est - Rinul, Dunărea, Bugul de Sud şi Niprul, care au înregistrat debite extrem de reduse.

Datele înregistrate de cercetători

Temperatura globală a aerului la suprafaţă

Temperatura medie globală a aerului la suprafaţă în august 2026 a fost de 16,96 °C, cu 0,85 °C peste media din perioada 1991-2020, ceea ce face ca această lună de august să fie cea mai caldă la nivel global din setul de date ERA5, depăşind recordul comun anterior stabilit în 2023 şi 2024.

August 2026 a fost, de asemenea, cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global dintre toate lunile calendaristice, la egalitate cu iulie 2023.

Temperatura din august 2026 a fost cu 1,65 °C peste media estimată din perioada preindustrială 1850-1900, fiind prima lună cu o temperatură cu peste 1,5 °C peste această medie începând cu noiembrie 2025.

Perioada iunie-august 2026 a fost cea mai caldă din istorie la nivel global, la egalitate cu 2024.

Temperatura aerului la suprafaţă în Europa

Temperatura medie pe teritoriul european în august 2026 a fost de 20,26 °C, cu 1,10 °C peste media lunii din perioada 1991-2020, ceea ce îl face al patrulea august cel mai cald din istorie.

Vara anului 2026 (iunie-august) a fost a treia cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa, după 2024 şi 2022.

Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă vară din istorie, depăşind recordul de lungă durată din 2003. Sezonul din 2026 a fost marcat de o succesiune de valuri de căldură excepţional de timpurii, persistente şi intense în întreaga regiune.

Temperaturile suprafeţei mării (SST)

Temperatura medie a suprafeţei mării (SST) pentru oceanele extrapolare (60°S-60°N) în august 2026 a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru această lună, ajungând la 21,07 °C, depăşind recordul anterior pentru luna august, de 20,98 °C, stabilit în 2023.

Temperatura medie a suprafeţei mării în zonele extrapolare pentru luna august 2026 a fost, de asemenea, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru toate lunile calendaristice, la egalitate cu cea din martie 2024.

Temperaturile suprafeţei mării au rămas excepţional de ridicate în mare parte a Pacificului tropical, unde sunt prezente condiţii de El Niño şi se prevede că acestea se vor intensifica în lunile următoare, putând deveni unul dintre cele mai puternice fenomene El Niño înregistrate vreodată.

În Europa, temperaturile suprafeţei mării au atins maxime record pentru luna august de-a lungul coastei Atlanticului şi în vestul Mediteranei, asociate cu condiţii răspândite de caniculă marină puternică sau severă.

Vara europeană

În vara anului 2026, condiţiile au fost mult mai uscate decât media în Europa de Vest şi Centrală, în sudul Scandinaviei şi în sud-estul Europei. Deficitul de precipitaţii, mai pronunţat în regiunile vestice în luna iunie, s-a deplasat progresiv spre est pe parcursul sezonului.

Printre impacturile severe ale acestor condiţii s-au numărat seceta excepţională şi incendiile de vegetaţie, larg mediatizate, precum şi emisiile asociate acestora.

În schimb, vestul peninsulei Iberice, sudul Greciei, sudul Turciei şi Cipru, precum şi nord-estul Europei, au înregistrat precipitaţii peste medie.

Pe ansamblul sezonului, o mare parte a Europei continentale a înregistrat debite fluviale sub media sezonieră. Porţiuni întinse ale Senei, Ronului, Loarei şi Glommei au înregistrat cele mai scăzute debite sezoniere de la începutul înregistrării datelor în 1992, iar condiţiile de debite record de scăzute s-au extins pe întreaga lungime a Dunării, Vistulei şi Rinului.

Aspecte importante privind gheaţa marină

În august 2026, extinderea gheţii marine arctice s-a clasat pe locul 12 printre cele mai reduse valori înregistrate pentru această lună, cu o acoperire de gheaţă marină deosebit de redusă la nord de Ţinutul Franz Josef şi Severnaya Zemlya, în sectorul arctic rus.

Până la sfârşitul lunii august, pe măsură ce extinderea zilnică a gheţii marine arctice se apropia de minimul anual, preconizat pentru luna septembrie, aceasta s-a clasat pe locul 13 printre cele mai mici valori înregistrate pentru acea perioadă a anului.

Extinderea gheţii marine antarctice s-a clasat pe locul al patrulea printre cele mai mici valori înregistrate în luna august, acoperirea cu gheaţă marină sub medie fiind cea mai pronunţată în Marea Amundsen şi în sectorul Oceanului Indian.