Ce ne așteaptă după caniculă. ANM anunță cum va fi vremea până la începutul lui septembrie

La începutul săptămânii viitoare, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va deveni din nou caniculară, cu disconfort termic ridicat, anunţă ANM. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în regiunile estice și 38 de grade în cele vestice, iar minimele se vor situa între 12 și 24 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor coborî spre 8 grade.

România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, în timp ce începutul intervalului va aduce un deficit semnificativ de precipitații, potrivit estimării meteorologice emise de ANM pentru perioada 10 august – 7 septembrie 2026.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

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Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și centrale.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în cele vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.