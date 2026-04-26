Vântul cu puterea unui uragan face ravagii în Iaşi. În Huşi, un bărbat a murit strivit de acoperiş

Vijeliile fac ravagii în toată ţara la această oră. Bilanţul: un mort, cinci răniţi. Sunt şi imagini incredibile. Rafalele de vânt au rupt acoperişurile blocurilor. În Huşi, un bărbat a fost strivit. Cinci oameni au ajuns la spital şi în Iaşi sunt oameni răniţi. Acolo, vântul bate cu puterea unui uragan.

Este cod portocaliu de vânt puternic în Iaşi. Rafalele sunt de peste 80 de kilometri la oră, iar vijelia a pus deja la pâmânt copaci, stâlpi de electicitate, iar mai multe acoperişuri au fost luate pe sus. Inclusiv schela unui spital privat a zburat. Vântul a început să bată cu putere şi în Zalău.

Vremea a făcut ravagii şi în Botoşani

În județul Botoșani, în ultimele ore, pompierii au avut mai multe intervenții pentru a înlătura efectele cauzate de vântul puternic. În mai puţin de o oră, vântul puternic a pus la pământ mai mulţi copaci, iar pompierii militari intervin şi acum pentru înlăturarea lor. Mai multe acoperișuri de bloc au fost luate, pur și simplu, de vânt și au căzut pe parcările din fața imobilelor, unde au avariat mai multe mașini.

Articolul continuă după reclamă

Și în Iași, mai multe acoperișuri au fost multe de vânt și au ajuns în parcări, dar, din fericire, până acum nu au fost anunțate și victime. Cei de la DSU recomandă oamenilor să rămână în casă pe cât posibil, iar dacă chiar au de ieșit, să evite plimbările prin preajma panourilor publicitare, prin preajma clădirilor în construcții și să evite plimbările prin parc, pentru că arborii bătrâni sunt extrem de vulnerabili în fața vântului.

Toată ţara se află sub cod portocaliu sau galben de vânt puternic până diseară la ora 18.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰