Vine "Super El Nino". Fenomenul climatic global care ar putea pune economia pe butuci

El Nino, fenomenul climatic anual care influenţează vremea pe tot Globul, ar putea fi, în 2026, cel mai puternic înregistrat vreodată. Sunt 70% să se întâmple asta, arată Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite, agenţia federală care monitorizează clima şi se ocupă, de asemenea, cu prognoze şi cercetări climatice. Mai mult, sunt 90% să avem de-a face cu un El Nino "foarte puternic", spune aceeaşi agenţie.

Pe scurt, nu este vorba despre un "an mai cald", ci despre posibilitatea ca un eveniment climatic global de amploarea El Nino să afecteze, odată cu clima, economia şi lanţul alimentar.

Modelele climatice indică faptul că efectele sale asupra atmosferei ar putea începe încă din această toamnă și s-ar putea intensifica în timpul iernii 2026 - 2027, potrivit Severe Weather.

Temperaturile Pacificului cresc rapid

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Potrivit celor mai recente analize, anomaliile de temperatură din Pacificul ecuatorial cresc într-un ritm neobișnuit de rapid. În estul bazinului oceanic, temperaturile apei sunt deja cu 3 - 4 grade Celsius peste media normală, iar modelele climatice indică o intensificare continuă în lunile următoare.

Meteorologii estimează că acest episod va depăși pragul de +2°C, necesar pentru clasificarea drept Super El Nino, iar unele simulări îl plasează printre cele mai intense astfel de evenimente înregistrate vreodată.

Prognozele pe termen lung realizate de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice (ECMWF) și de sistemul nord-american NMME arată că efectele atmosferice specifice unui El Nino foarte puternic ar putea apărea încă din toamnă, deși astfel de configurații sunt întâlnite, de regulă, în mijlocul iernii.

Ce ar putea însemna pentru Europa

Conform simulărilor, cea mai mare parte a Europei ar putea avea o toamnă mai caldă decât în mod obișnuit, în special în regiunile centrale, vestice și sud-estice. În același timp, un flux constant de aer umed dinspre Atlantic ar favoriza episoade mai frecvente de ploi.

Totuși, specialiștii subliniază că Europa nu resimte influența directă a fenomenului El Nino în aceeași măsură ca America de Nord, astfel că efectele pot varia în funcție de alți factori atmosferici regionali.

Spre ianuarie, modelele meteorologice arată că nord-vestul Europei ar putea fi influențat de o zonă de presiune scăzută. Acest lucru ar favoriza furtuni mai dese, vânt puternic și precipitații peste normal în multe zone. În același timp, aerul rece ar urma să rămână concentrat în nordul continentului, în timp ce în nord-vest temperaturile s-ar menține, în general, aproape de normal.

Meteorologii atrag atenția că evoluția iernii va depinde și de comportamentul vortexului polar, un sistem de circulație atmosferică aflat deasupra regiunilor arctice. Din punct de vedere statistic, iernile dominate de un El Nino puternic au o probabilitate mai mare de a fi însoțite de episoade de încălzire bruscă în stratosferă, care pot destabiliza vortexul polar. Atunci când acesta slăbește, masele de aer rece din zona Arcticii pot coborî mai ușor spre latitudinile medii, favorizând episoade de frig și ninsori.

Specialiștii precizează însă că aceste evoluții reprezintă tendințe climatice, nu prognoze meteo exacte pentru anumite zile sau săptămâni. Prognoza finală a iernii 2026-2027 va depinde și de alți factori atmosferici care se vor contura în lunile următoare.

Urmează un deceniu fierbinte

Super El Nino mai face un lucru: ne "desenează" imaginea a cum va arăta clima când ne vom apropia de 2040. Potrivit Washington Post, El Nino care se va activa în a doua parte a acestui an va aduce temperaturi pe care, în mod normal, nu le-am fi văzut atinse decât peste încă un deceniu.

Ce este El Nino

Fenomenul El Nino face parte din ciclul climatic cunoscut drept ENSO (El Nino - Oscilația Sudică) și este caracterizat prin încălzirea anormală a apelor din zona ecuatorială a Oceanului Pacific. Aceste schimbări modifică circulația atmosferică tropicală și pot influența vremea pe aproape întreg globul.

În mod obișnuit, un El Nino puternic determină scăderea presiunii atmosferice în Pacificul tropical central și estic și apariția unei zone de înaltă presiune în vestul Pacificului. Aceste modificări influențează circulația atmosferică, regimul precipitațiilor și, în cele din urmă, vremea la scară globală.

O încălzire periodică a temperaturilor la suprafaţa mării în Oceanul Pacific central şi estic, El Nino este asociat cu precipitaţii mai reduse în timpul iernii şi primăverii, în special pe coasta de est a Australiei, şi cu temperaturi diurne mai ridicate în sud, a declarat Biroul de Meteorologie.

Fenomenul meteorologic este deosebit de dăunător pentru Australia, deoarece afectează producţia agricolă a ţării, care se numără printre cei mai mari exportatori mondiali de grâu, zahăr şi carne de vită.

Ultimul El Nino înregistrat în Australia între 2023 şi 2024 a provocat cea mai secetoasă perioadă de trei luni din istorie.

El Nino apare în mod natural o dată la 2-7 ani, atunci când vânturile care bat în mod normal deasupra Pacificului slăbesc în intensitate iar apele din estul oceanului se încălzesc. Rezultatul este creşterea temperaturilor pe întreg globul şi anomalii ale precipitaţiilor, adică secetă în unele regiuni, ploi abundente în altele. Fenomenul influenţează şi formarea uraganelor.

CNN amintește că El Niño din 2015–2016 a contribuit la probleme de securitate alimentară pentru aproximativ 60 de milioane de oameni și a avut efecte economice care au persistat ani de zile.

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