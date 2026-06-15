După remiza dintre Olanda şi Japonia (2-2), fanii japonezi au făcut din nou curat în tribunele de pe stadionul Dallas, respectând o tradiţie îndelungată. Pentru ei, este o chestiune de respect.

Fanii japonezi nu se dezmint nici de această dată - au făcut curat în tribune la finalul meciului cu Olanda - Shutterstock

A devenit un ritual în ultimele ediţii, iar turneul din 2026 nu va face excepţie pentru suporterii japonezi. După primul meci al echipei lor la Cupa Mondială împotriva Olandei (2-2) de duminică, fanii Samurai Blue au început din nou să cureţe secţiunea în care se aflau.

Echipaţi cu mănuşi şi saci menajeri, au strâns toate gunoaiele pentru a lăsa tribunele stadionului Kansas City impecabile. Această rutină se repetă după fiecare meci japonez în turneele majore, potrivit News.ro.

Într-un scurt videoclip postat online de FIFA, o fană explică de ce suporterii îşi asumă această sarcină. "Face parte din cultură, dar este vorba şi despre respect pentru tot", spune ea. "Respect pentru jucători, pentru fani, dar şi pentru stadion. Suntem onoraţi să fim aici, aşa că nu vrem să facem mizerie şi apoi să o lăsăm acolo. Deci, cred că de aceea facem asta."

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Nu doar fanii fac ordine. Jucătorii echipei naţionale japoneze îşi lasă şi ei vestiarele impecabile după fiecare meci. În timpul ultimei Cupe Mondiale, pe reţelele de socializare au apărut mai multe fotografii care arătau curăţenia instalaţiilor, însoţite de un scurt mesaj de mulţumire şi adesea de o creaţie origami. Şi acelaşi lucru este valabil şi pentru această Cupă Mondială.

Duminică, jucătorii lui Hajime Moriyasu au reuşit egalarea, dând dovadă de un caracter deosebit, revenind de două ori. Conduşi după golurile marcate de Virgil van Dijk (minutul 51) şi Crysensio Summerville (minutul 64), japonezii au egalat mai întâi prin Keito Nakamura (minutul 57) şi apoi prin Daichi Kamada (minutul 89). Aceştia ocupă locul doi în Grupa F, în spatele Suediei, care a câştigat cu 5-1 împotriva Tunisiei.

Japonezii vor înfrunta acum Tunisia duminică (ora 7:00) pe stadionul Monterrey (Mexic). Apoi vor juca împotriva Suediei pe 26 iunie (ora 2:00) la Dallas. Şi indiferent de rezultate, zonele în care vor fi aşezaţi fanii japonezi vor fi în continuare impecabile la fluierul final.

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