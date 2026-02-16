Vremea de mâine 17 februarie. Val de precipitaţii mixte în mare parte din ţară. Maxime între -6 şi 10 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 17 februarie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Vremea se va răci în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce în restul țării valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar noaptea va deveni variabil în jumătatea de vest a teritoriului.

Se vor înregistra precipitații moderate cantitativ: mixte în Oltenia și Muntenia și local în Banat, Crișana și Maramureș, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova și Transilvania. Pe timpul nopții, ninsorile vor deveni predominante. Cantitățile de precipitații vor fi de 15...25 l/mp și, izolat, pot depăși 30 l/mp. Se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...15 cm, iar local de 20...30 cm.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar noaptea în majoritatea zonelor, cu viteze în general de 45...65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -3 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -8 și 0 grade. Izolat va fi ceață și condiții de polei sau ghețuș.

Vremea de mâine 17 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea se va răci. Cerul va fi noros și se vor semnala precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar spre seară și noaptea vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă de 8...15 cm, în medie, iar cantitățile de apă acumulate vor fi de 15...25 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h; se va produce viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de -1 grad.