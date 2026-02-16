Vremea de mâine 17 februarie. Val de precipitaţii mixte în mare parte din ţară. Maxime între -6 şi 10 grade
Vremea se schimbă semnificativ mâine, cu răcire accentuată în sud și sud-est și precipitații în mare parte din țară. Sunt anunțate ploi, lapoviță și ninsori, iar în unele regiuni se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări, cu rafale puternice în mai multe zone, iar la munte va fi viscol. Temperaturile vor coborî până la -9 grade, iar izolat vor apărea condiții de polei și ghețuș.
La noapte, cerul va avea înnorări și se vor semnala precipitații slabe, mixte, în vestul și sud-vestul țării și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde vitezele vor atinge, în general, 45...55 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -9 și 4 grade. Izolat se va forma ceață și vor fi condiții de polei sau ghețuș.
Vremea de mâine 17 februarie în ţară
Vremea se va răci în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce în restul țării valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar noaptea va deveni variabil în jumătatea de vest a teritoriului.
Se vor înregistra precipitații moderate cantitativ: mixte în Oltenia și Muntenia și local în Banat, Crișana și Maramureș, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova și Transilvania. Pe timpul nopții, ninsorile vor deveni predominante. Cantitățile de precipitații vor fi de 15...25 l/mp și, izolat, pot depăși 30 l/mp. Se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...15 cm, iar local de 20...30 cm.
Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar noaptea în majoritatea zonelor, cu viteze în general de 45...65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -3 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -8 și 0 grade. Izolat va fi ceață și condiții de polei sau ghețuș.
Vremea de mâine 17 februarie în Bucureşti şi în Cluj
În București, vremea se va răci. Cerul va fi noros și se vor semnala precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar spre seară și noaptea vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă de 8...15 cm, în medie, iar cantitățile de apă acumulate vor fi de 15...25 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h; se va produce viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de -1 grad.
În Cluj-Napoca, cerul va fi înnorat, cu precipitații slabe sub formă de ploi, iar pe timpul nopții sunt așteptate ninsori. Temperatura maximă va ajunge la 4 grade, iar minima va coborî la -1 grad. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări pe timpul nopții.
Vremea de mâine 17 februarie la munte
La munte, vremea va fi rece și închisă. Pe parcursul zilei, cerul va fi noros, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în timpul nopții. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70...90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.
