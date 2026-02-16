Antena Meniu Search
Un adolescent din Braşov a vandalizat două maşini, după ce a acceptat o provocare online. Una a ars complet

Un adolescent în vârstă de 15 ani din Braşov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, dând astfel curs unei provocări primite pe Tiktok şi Telegram. Una dintre maşinile vandalizate de băiat a ars în totalitate, iar focul s-a extins şi la un alt autoturism. 

la 16.02.2026 , 15:43
Un adolescent din Braşov a vandalizat două maşini, după ce a acceptat o provocare online. Una a ars complet - Sursa: Profimedia

Tânărul a transmis pe reţeaua de socializare faptele, pentru a demonstra că a acceptat provocarea.

Ancheta derulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov a început la finalul săptămânii trecute, după ce mai multe autoturisme din municipiul Braşov au fost distruse. Cercetările au dus la ipoteza conform căreia totul a pornit de la o provocare lansată pe o reţea de socializare, iar un adolescent de 15 ani este suspectat în acest caz. 

"Ca urmare a unei provocări primite pe o reţea de socializare, în noaptea de 13.02.2026, în jurul orei 03:05, un minor în vârstă de 15 ani a lovit, cu o cărămidă, luneta, geamul stânga faţă, precum şi parbrizul unui autoturism parcat în municipiul Braşov, strada Constantin Lacea nr. 3, provocând spargerea lunetei şi fisurarea geamului şi a parbrizului. În continuare, în aceeaşi noapte, intervalul orar aproximativ 03:14-03:18, minorul s-a deplasat pe Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 3 unde, tot ca urmare a provocării anterior amintite, a spart cu o piatră luneta unui alt autoturism, apoi a incendiat maşina, distrugând-o în totalitate. Incendiul astfel produs s-a propagat la un alt autoturism, ce se afla parcat lângă cel dintâi, degradând mai multe elemente ale caroseriei de pe partea dreaptă", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Articolul continuă după reclamă

Procurorii spun, de asemenea, că, în timp ce autoturismele erau mistuite de flăcări, băiatul a distribuit în timp real, pe reţelele de socializare, filmări cu maşinile, pentru a dovedi că a îndeplinit provocarea. 

Iniţial, adolescentul a fost reţinut pentru 24 de ore, pe numele lui fiind formulată propunere de arestarei preventivă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Braşov a admis propunerea Parchetului şi a dispus arestarea preventivă a băiatului, pentru 30 de zile.

